Mascherine all’aperto, Barbieri: “Sto lavorando per l’ordinanza” – AUDIO

“Sto lavorando per l’ordinanza delle mascherine all’aperto in centro perché il mese di dicembre si prevede come un mese in cui l’afflusso aumenta”. Sono le parole pronunciate dal sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, a margine della presentazione delle iniziative natalizie.

“Penso sia una precauzione necessaria”, chiosa.

Piacenza non sarebbe certo un caso unico: sono già una trentina i capoluoghi in cui già dal prossimo weekend si dovrà uscire per strada con la mascherina alzata.

Ad oggi l’obbligo, da disposizioni del decreto nazionale, c’è solo in tutto il Friuli Venezia Giulia che da ieri è tornato in zona gialla e da lunedì prossimo sarà seguito a ruota dall’Alto Adige che ha superato oggi tutte le soglie di rischio.