Torna “Miglior Ricetta RicibiAMO”, il contest di cucina sostenibile. Iscrizioni aperte fino al 15 dicembre

Chef ed appassionati di cucina da tutta Italia sono chiamati a mettere in campo la propria creatività ed il proprio spirito sostenibile dal 7 novembre al 15 dicembre nella nuova edizione del contest “Miglior Ricetta RicibiAMO”. Il concorso, organizzato da Piace Cibo Sano APS in partnership con Università Cattolica del Sacro Cuore e il Centro di Ricerca OPERA, si propone di promuovere la cultura della cucina sostenibile raccogliendo ricette antispreco che prestino attenzione all’utilizzo delle risorse.

Dall’individuazione degli ingredienti, al metodo di lavorazione, fino alla valorizzazione delle unicità del territorio, tutte le fasi della preparazione dovranno essere guidate da scelte a basso impatto ambientale, sociale ed economico. Tre sono le categorie di concorrenti che si sfideranno: chef professionisti, chef amatoriali e studenti di corsi professionalizzanti di cucina. Le 12 proposte migliori, selezionate in parte per votazione popolare, in parte da un gruppo di esperti del settore, verranno presentate ad una commissione giudicatrice nell’evento conclusivo di martedì 7 febbraio 2023, in occasione della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare.

L’evento si terrà presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, dove accademici, operatori del settore HoReCa, scuole e consumatori si incontreranno per affrontare il tema della sostenibilità nella ristorazione a 360 gradi, quest’anno anche con un occhio alla vitivinicoltura sostenibile grazie al supporto di Vinrà. I vincitori, uno per categoria, verranno premiati con servizi e/o esperienze di cucina sostenibile. Ormai giunto alla sua quinta edizione, il contest ha visto coinvolti più di 150 partecipanti da tutte le zone d’Italia, patrocinato dal ministero della transizione ecologica oltre che dalla Regione Emilia Romagna.

Gli interessati a partecipare possono iscriversi gratuitamente inviando una mail a piacecibosano@gmail.com entro e non oltre il 15 Dicembre 2022. Per maggiori informazioni consultare il sito www.piacecibosano.com