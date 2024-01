“Moglie e buoi dei paesi tuoi” commedia dialettale brillante in scena il 20 gennaio

Sabato 20 gennaio alle ore 21 al Teatro President la Compagnia L’Allegra Combriccola presenta “Moglie e buoi dei paesi tuoi” commedia dialettale brillante in 3 atti con la traduzione in vernacolo e libero adattamento di Francesco Romano.

Commedia dialettale inserita nel cartellone della Rassegna dialettale dedicata a Corrado Sforza Fogliani e realizzata grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la Banca di Piacenza e il Patrocinio del Comune di Piacenza.

La divertente commedia è incentrata sul personaggio di Luca, agricoltore borgonovese, si reca a Torino per sottoporsi ad una operazione. Durante la convalescenza, si dà alla pazza gioia e conosce Lulù, soubrette di varietà dalle ampie vedute. Ristabilitosi completamente ritorna al paese nativo per riprendere ad occuparsi dei suoi affari e porta con sé Lulù suscitando enorme scandalo.

La furba e sospettosa, Rita, sorella di Luca, chiede al parroco di accertare l’identità della canzonettista che col suo carattere libero ed esuberante ne sta combinando di cotte e di crude e soprattutto sta cambiando la vita del fratello.

Fanno da contorno all’ingarbugliata vicenda altri personaggi come: Oreste marito succube di Rita; Letizia, una intraprendente cameriera; e il nuovo medico condotto Andrea Galletti arrivato da poco in paese i quali daranno vita ad una serie di avvenimenti intrecciati e inaspettati che terranno il pubblico incollato alle sedie in un turbinio di battute e di risate.

In attesa della risposta di don Pietro, riuscirà l’eccentrica Lulù’ a far cambiare Luca? O sarà la sorella di quest’ultimo, fortemente conservatrice di valori e tradizioni, ad avere la meglio? Chi la spunterà il paese o la città? Volete sapere come finirà? Semplice, basta venire a vedere la commedia e scoprirete la verità.

Personaggi e interpreti: Luca Bertuzzi, Maurizio Gallarati; Rita, sua sorella, Antonella Melchi; Oreste Scotti, marito di Rita, Gerardo Beretta; Lulù Gautier, fidanzata di Luca, Monica Traversone; Letizia, cameriera, Marta Vigevani; Don Pietro, parroco, Francesco Romano; Andrea Galletti, medico, Davide Manara.

La scenografia è realizzata dai fratelli Salvatore e Cosimo Giorgio, l’audio e luci sono curati da Salvatore Greco e Leonardo Baldrighi. A dare un tangibile contributo dietro le quinte oltre a Roberto Caritatevoli ci sarà anche Lorenza Campagnoli.

La regia è di Francesco Romano.



Posto unico non numerato € 12 – Soci Famiglia Piasinteina € 5 – Under 18 gratuito

Prevendita: City Bar di Via Manfredi 33 da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19

Info e prenotazioni: tel. 351 8728156 da lunedì a Sabato dalle 15 alle 19