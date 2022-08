Nasce la collaborazione tra il settore giovanile Gas Sales Piacenza e Corona Volley

Per la stagione 2022-2023 nasce la collaborazione tra il settore giovanile di Gas Sales Piacenza e della Polisportiva Corona di Cremona. Obiettivo della Società cremonese è rilanciare nel territorio la pratica del volley da parte dei giovani ragazzi cremonesi ed è così nata la collaborazione con il settore giovanile di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

L’accordo che punta soprattutto alla formazione degli allenatori creerà anche la possibilità ai ragazzi che inizieranno l’avventura con la Polisportiva Corona di avere delle possibilità di crescita tecnica indubbiamente di livello.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Corona Volley garantiranno un percorso adatto alle differenti caratteristiche e necessità personali dei ragazzi.

Mi sento di spendere un ringraziamento in particolare all’allenatore Rosario Campione e al consigliere Matteo Sbernardori per il coronamento di questo importante obiettivo”.

Campagna abbonamenti

Prende il via oggi, la vendita degli abbonamenti per la stagione 2022-2023. Fino al 31 agosto 2022 compreso, è il periodo di prelazione rivolto agli abbonati della scorsa stagione che potranno acquistare l’abbonamento a prezzo promozionale ed esercitare la prelazione sul proprio posto.

Gli abbonati potranno rivolgersi presso gli sportelli della Banca di Piacenza e gli sportelli di Gas Sales Energia (confermando settore e posto).

• Abbonamento Tribuna Farnese e Gotico € 230 (intero); € 200 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12)

• Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Lupi € 215 (intero); € 190 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12)

• Abbonamento Curva Bovo e Sant’Antonino € 180 (intero); € 160 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12)

Saranno in totale 11 le partite di Regular Season comprese nell’abbonamento valido per il 78° Campionato di SuperLega a cui si aggiungono tutte le partite casalinghe di Cev Volleyball Cup escluso eventuale semifinale e finale.

Sottoscrizioni

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario esibire il documento di identità e tessera abbonamento della stagione 2021-2022. Per sottoscrivere più abbonamenti, oltre al proprio documento di identità, occorre esibire anche il documento di identità e la tessera abbonamento della stagione 2021-2022 delle persone di cui si vuole sottoscrivere l’abbonamento.

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.

In caso di gare a porte chiuse per motivi legati alla pandemia e indipendenti da Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, l’abbonamento non consentirà l’accesso al PalabancaSport. In caso di ingresso consentito a un numero di spettatori inferiore agli abbonamenti rilasciati, sarà Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a definire le modalità di accesso in base alle normative in essere per consentire a tutti di intervenire al maggior numero di gare. Eventuali rimborsi saranno effettuati solo in caso di apposito Decreto Legge Ministeriale.

Collaborazione con Burzoni

Continua il matrimonio tra BFT Burzoni SRL e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La partnership tra l’azienda piacentina, fondata nel 1974 da Alberto Burzoni e riconosciuta come un punto di riferimento per il mercato italiano nell’ambito delle lavorazioni meccaniche ad asportazione truciolo, e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza continua per la stagione 2022-2023.

BFT Burzoni SRL, con sede a Gariga di Podenzano, è diventata nel tempo sinonimo di qualità e tecnologia. Il vasto range di prodotti, contraddistinti dal marchio della pantera, è in grado di affrontare qualsiasi tipo di lavorazione meccanica; inoltre, l’ufficio tecnico dell’azienda realizza utensili speciali secondo le richieste del cliente in tempi molto veloci. BFT Burzoni SRL vanta uno dei magazzini più forniti d’Europa riuscendo così ad offrire ai clienti di tutti i settori della meccanica, Oil & Gas e del comparto stampi il materiale in pronta consegna entro le 24 ore.

BFT Burzoni SRL è un’azienda cresciuta a piccoli passi in cui Arianna Burzoni ha portato, da ex giocatrice, certi valori sportivi ed alcuni insegnamenti che la pallavolo negli anni le ha dato: educare, tirar fuori il meglio da se stessa e dagli altri, esaltare le peculiarità e le propensioni di ognuno.