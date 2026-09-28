Nexus, il 30 settembre a Rivergaro una simulazione di soccorso in ambiente impervio

Si chiama “NEXUS – Dove il soccorso è più difficile” la simulazione di soccorso in ambiente impervio in programma mercoledì 30 settembre a Rivergaro. L’iniziativa, organizzata dall’Azienda Usl di Piacenza – 118, riprodurrà uno scenario complesso di emergenza in un’area con caratteristiche logistiche particolari, con l’obiettivo di mettere alla prova sul campo il coordinamento tra le diverse componenti del sistema dei soccorsi.

L’esercitazione coinvolgerà i professionisti del 118, dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino, della Centrale operativa Emilia Ovest, del Comune di Rivergaro, di Anpas e Croce Rossa Italiana. Tutte le realtà partecipanti saranno chiamate a sperimentare modalità operative integrate, procedure di intervento e comunicazione in uno scenario in cui rapidità, sicurezza e coordinamento sono elementi decisivi.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della simulazione, il Comune di Rivergaro ha disposto la chiusura al traffico della strada comunale per Bassano, dal bivio per Pozzolo al bivio tra località Rio Soprano e località Poggiolo, dalle ore 7.30 alle ore 13.30.

Eventi di simulazione come NEXUS rappresentano opportunità importanti di formazione e aggiornamento per il personale impegnato nelle emergenze: consentono di verificare sul campo l’efficacia delle procedure, rafforzare l’integrazione tra enti e servizi e migliorare la capacità di risposta in contesti complessi, non ordinari o difficilmente accessibili.