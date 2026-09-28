Fugge alla vista dei carabinieri e getta la droga in un giardino, bloccato e arrestato 23enne

I Carabinieri della Stazione di Caorso (PC), con il supporto di un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda e della pattuglia della Stazione di Monticelli d’Ongina (PC), hanno arrestato, in flagranza di reato, un 23enne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di 16 dosi di cocaina e di quasi 25 grammi di hashish. Il giovane è stato inoltre trovato in possesso di un coltello a serramanico.

L’intervento

L’intervento è avvenuto nella tarda serata del 25 settembre, durante un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti quando, intorno alle ore 22:00, le pattuglie hanno raggiunto un esercizio pubblico del centro di Caorso. Alla vista delle autovetture dell’Arma, un giovane seduto su una panca all’esterno del locale è fuggito a piedi in direzione di via Duca degli Abruzzi. Inseguito dai militari, il 23enne ha cercato di disfarsi dello stupefacente, gettandolo all’interno del giardino di un’abitazione privata ma è stato immediatamente bloccato.

Il sequestro

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina. Un’attenta ricognizione del percorso di fuga ha consentito di recuperare, nel giardino, ulteriori 6 dosi della stessa sostanza, un panetto di hashish del peso di circa 24 grammi e un coltello a serramanico, con una lama di circa otto centimetri. Su quest’ultima erano presenti residui di hashish, circostanza che ne fa presumere l’impiego per il taglio della sostanza. La successiva perquisizione dell’abitazione del giovane ha portato al rinvenimento, nel cestino del bagno, di un ulteriore involucro contenente quasi un grammo e mezzo di hashish.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 10 grammi di cocaina, suddivisi in 16 dosi, e quasi 25 grammi di hashish, oltre al coltello, a un telefono cellulare e a 135 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio.

Il giovane, tratto in arresto, nella mattinata di sabato è stato giudicato con rito direttissimo, al termine del quale il Tribunale di Piacenza ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.