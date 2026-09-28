Giornata Mondiale del Cuore 2026 il 29 settembre a Piacenza: non avere paura di usare un DAE. Aschieri: “Possiamo farlo tutti, troppi morti ancora per arresto cardiaco” – AUDIO

Giornata Mondiale del Cuore 2026 a Piacenza: non avere paura di usare un DAE. La Dottoressa Daniela Aschieri: “Possiamo intervenire tutti, troppi morti ancora per arresto cardiaco”. Sarà presente Radio Sound che seguirà l’evento con collegamenti in diretta.

Il 29 settembre il Pubblico Passeggio ospita il Defibrillation Day e il Villaggio del Cuore. E’ prevista la presenza di oltre 1.000 studenti sul Facsal per imparare a utilizzare il DAE (defibrillatore automatico esterno). L’obiettivo è aumentare la capacità di intervenire in caso di emergenza e, soprattutto, superare la paura di usare il defibrillatore quando è necessario.

Secondo il Direttore Scientifico di Progetto Vita Daniela Aschieri siamo tutti nella condizione di poter usare tutti uno strumento salvavita: “Non serve fare un corso di addestramento specifico o un’abilitazione. Vogliamo dimostrare che anche i ragazzi possono imparare. Un’iniziativa che non toglie niente alla bontà dei corsi ma vuole un po’ rompere questo ghiaccio di paura che tutti hanno, quindi vedere bambini e studenti di giovane età usare uno strumento salvavita come il defibrillatore deve invogliare gli adulti a essere più consapevoli della proprie capacità sul fare un intervento su un arresto cardiaco. Sono troppi morti per arresto cardiaco!”

Il Direttore Scientifico sottolinea che l’utilizzo del defibrillatore non richiede competenze specifiche. La diagnosi dell’arresto cardiaco, infatti, viene effettuata direttamente dal dispositivo, per cui a chi lo utilizza non è richiesta alcuna competenza diagnostica. Inoltre, il supporto telefonico dell’operatore del 118, che durante l’intervento ricorda e spiega passo dopo passo cosa fare, contribuisce a superare la paura di utilizzare il dispositivo. Per questo, secondo la dottoressa Aschieri, non bisogna avere timore: il defibrillatore è uno strumento che può essere utilizzato anche senza una preparazione specialistica. “Abbiamo più di 1.500 defibrillatori ormai per la città e provincia. Ricordatevi dove li avete visti, dove sono, focalizzatevi e scaricate anche l’app Dae Responder che vi mostra la mappa di dove sono. E’ una presa di coscienza perché il trattamento dell’arresto cardiaco inizia proprio così per strada o in casa“.

Le iniziative proseguiranno mercoledì 30 settembre, alle ore 18, presso l’Università Cattolica, con il XVIII Memorial “Maurizio Saltarelli”. Durante il Memorial saranno premiati i volontari e gli equipaggi che, nel corso dell’anno, hanno effettuato interventi di soccorso e salvataggio grazie anche al tempestivo utilizzo del defibrillatore.

Aspettiamo tutti – chiude la Dottoressa Aschieri – è un evento aperto alla popolazione. Avremo tanti soccorritori, in parte professionisti, ma anche occasionali che si sono adoperati per salvare una persona in arresto cardiaco. E’ un momento di grande emozione per chi è stato salvato da un arresto cardiaco e vede per la prima volta chi lo ha soccorso in un momento in cui la vita e la morte erano separati da pochissimi metri.