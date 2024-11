La nota scrittrice per bambini Nicoletta Costa a Piacenza l’11 novembre alla cartolibreria di Via Farnesiana. Appuntamento alle ore 17.30.

L’autrice, famosa per aver dato vita a personaggi iconici come Giulio Coniglio e la Nuvola Olga , incontrerà il pubblico per raccontare la sua carriera e il mondo di fantasia che anima i suoi libri. Un’occasione unica per conoscere la creatività e la sensibilità che hanno fatto innamorare generazioni di bambini e famiglie.

Nicoletta Costa a Piacenza

Nicoletta Costa è una delle figure più celebri nel panorama della letteratura per l’infanzia italiana. Nata a Trieste, ha iniziato la sua carriera negli anni ’80, affermandosi come illustratrice e scrittrice grazie al suo stile inconfondibile e ai suoi personaggi teneri e indimenticabili. Tra i più amati, oltre a Giulio Coniglio e la Nuvola Olga , si ricordano l’Albero Giovanni e la Maestra Margherita . I suoi disegni, le linee semplici e i colori vivaci, riescono a catturare l’attenzione dei più piccoli, trasmettendo valori come l’amicizia, la curiosità e il rispetto per la natura.

Premiata con numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il Premio Andersen come miglior illustratrice, Nicoletta Costa ha collaborato con diverse case editrici e istituzioni culturali. I suoi libri sono tradotti in varie lingue e apprezzati in tutto il mondo, rendendo il suo nome sinonimo di qualità e innovazione nella letteratura per bambini.

Durante l’incontro presso la Cartolibreria Labussandri, i partecipanti avranno la possibilità di dialogare con l’autrice, scoprire aneddoti sul processo creativo e ottenere dediche personalizzate. Al termine dell’evento, è previsto un aperitivo gratuito offerto da CHOMP e Magritte gelati al cubo , due eccellenze del territorio che hanno voluto collaborare per rendere l’incontro ancora più speciale.

L’evento è gratuito ma, data l’affluenza prevista, si consiglia di prenotare il proprio posto inviando un messaggio al numero 3291486752 o tramite il link disponibile sui canali social della Cartolibreria Labussandri.

La Cartolibreria Labussandri , punto di riferimento per l’acquisto di libri illustrati, giochi educativi e accessori per la scuola, è da sempre impegnata a promuovere iniziative culturali che avvicinano i bambini al mondo della lettura e della creatività.