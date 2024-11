Presentazione del volume “Via Francigena Italia e Vie Romee nella Tratta Piacenza” l’11 novembre

Lunedì 11 novembre, alle 18, il PalabancaEventi di via Mazzini ospiterà la presentazione del volume “Via Francigena Italia e Vie Romee nella Tratta Piacenza” (Edizioni Banca di Piacenza, stampa La Grafica) di Autori Vari, pubblicazione a cura del Comitato Tratta Piacenza delle Vie Romee e Francigena Italia. L’opera verrà illustrata dal curatore Giampietro Comolli, presidente del citato Comitato, unitamente a Manrico Bissi, presidente Archistorica, Annamaria Carini, archeologa e ricercatrice, Tiziano Fermi, filologo medievalista e docente di letteratura.

Si tratta di un taccuino di viaggio e almanacco culturale – agile nel formato – per promuovere le Vie Romee piacentine e, in particolare, la Via Francigena che attraversa la Diocesi di Piacenza-Bobbio. Uno strumento che accompagnerà i pellegrini dal fiume Po all’Appennino Emiliano.

Agli intervenuti (con precedenza ai primi Soci prenotati e ai primi Clienti prenotati) sarà riservato il volume, fino ad esaurimento copie.

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).