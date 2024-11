I Cavalli del Mochi, incontro di approfondimento a XNL Piacenza con il Direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese Antonio Iommelli

XNL Piacenza è lieto di ospitare, venerdì 15 novembre alle ore 18.30, il Direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese Antonio Iommelli come protagonista di un incontro di approfondimento dedicato alla tradizione della scultura equestre, con un focus particolare sui famosi cavalli in bronzo del Mochi che, ancora oggi, si identificano con la piazza centrale di Piacenza detta appunto “dei Cavalli”.

I Cavalli del Mochi, incontro a XNL Piacenza

Iommelli guiderà il pubblico alla scoperta dello straordinario contributo che lo scultore toscano Francesco Mochi ha portato al rinnovamento dell’antica tradizione statuaria equestre che celebra il potere e il valore militare, creando opere che combinano realismo e dinamismo, e che sono diventate un simbolo della città di Piacenza.

Gli artisti di ogni epoca, del resto, si sono cimentati nella rappresentazione e nella raffigurazione del cavallo, animale dalla forma archetipica antichissima, di forte complessità esecutiva e ricco di rimandi simbolici e mitologici. E ancora oggi la sua iconografia, pur nei mutati linguaggi e deformazioni espressive, è oggetto d’indagine da parte di artisti contemporanei come Valentina Furian, protagonista della mostra attualmente in corso in XNL Sul guardare / Atto 4° / Notti bianche, curata da Paola Nicolin.