Riforma della normativa regionale sull’abitare, se ne parla in un incontro pubblico a Palazzo Farnese

Farà tappa a Piacenza venerdì 30 ottobre, con inizio alle 15 nella sala VII di Palazzo Farnese, il percorso di approfondimento dedicato alla riforma della legge 24 del 2001, la normativa emiliano-romagnola sulle politiche abitative, che la Regione ha avviato in modo itinerante sul territorio.

Un momento di confronto e di incontro aperto a tutti gli amministratori locali, ai professionisti del settore e ai cittadini interessati, come occasione per raccogliere contributi e osservazioni che consentano di costruire, in modo condiviso, strumenti e progettualità sempre più rispondenti ai bisogni e alle sfide della comunità.

Ai saluti istituzionali della sindaca Katia Tarasconi e della presidente della Provincia Monica Patelli, seguiranno gli interventi dell’assessore regionale alle Politiche Abitative Giovanni Paglia, dell’assessora comunale alle Politiche per l’Abitazione Nicoletta Corvi e del presidente di Acer Marco Bergonzi.

A illustrare più dettagliatamente la filiera dell’abitare a Piacenza saranno i dirigenti comunali Vittoria Avanzi e Luigi Squeri, unitamente al direttore di Acer Stefano Cavanna. Prima di lasciare spazio al dibattito, interverrà anche la dirigente del Settore Politiche per l’Abitare della Regione Emilia Romagna, Giulia Angelelli.