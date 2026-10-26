Tennistavolo – Cortemaggiore protagonista ad Argelato: doppio 5-0 in Serie C femminile e ottimi risultati giovanili

Fine settimana ricco di soddisfazioni per la TECO Cattina Cortemaggiore, impegnata ad Argelato, nel Bolognese, sia nel campionato di Serie C femminile sia nella prima prova giovanile valida per le qualificazioni ai Campionati italiani.

Serie C femminile: doppia vittoria per 5-0

Parte nel migliore dei modi il campionato femminile della TECO Cattina Cortemaggiore. Nel primo concentramento stagionale, la formazione piacentina ha conquistato due nette vittorie, imponendosi per 5-0 sia contro la Sidemac Parma sia contro la Virtus Casalgrande.

Un esordio convincente per la squadra, che accede così al tabellone principale, dove si giocherà la qualificazione ai play-off per la promozione in Serie B femminile.

A scendere in campo sono state le giovani Anastasia Ashyrova e Yelisabeta Ashyrova, affiancate da Nataliia Riabchenko. Nella rosa della formazione è stata inoltre inserita Silvia Solvi.

TECO Cattina Cortemaggiore – Sidemac Parma 5-0

Yelisabeta Ashyrova – Furlotti 3-1 (11-7, 9-11, 11-5, 11-9)

(11-7, 9-11, 11-5, 11-9) Anastasia Ashyrova – Calvani 3-0 (11-4, 11-1, 11-3)

(11-4, 11-1, 11-3) Anastasia Ashyrova/Riabchenko – Furlotti/Colavecchio 3-0 (11-4, 11-7, 11-4)

(11-4, 11-7, 11-4) Anastasia Ashyrova – Colavecchio 3-0 (11-6, 11-5, 11-1)

(11-6, 11-5, 11-1) Yelisabeta Ashyrova – Calvani 3-0 (11-2, 11-6, 11-5)

TECO Cattina Cortemaggiore – Virtus Casalgrande 5-0

Yelisabeta Ashyrova – Salati 3-0 (11-5, 11-5, 11-6)

(11-5, 11-5, 11-6) Anastasia Ashyrova – Bohslava M. 3-0 (11-4, 11-1, 11-5)

(11-4, 11-1, 11-5) Anastasia Ashyrova/Riabchenko – Salati/Giampietri 3-0 (11-3, 11-4, 11-7)

(11-3, 11-4, 11-7) Anastasia Ashyrova – Salati 3-0 (11-3, 11-6, 11-7)

(11-3, 11-6, 11-7) Yelisabeta Ashyrova – Debbi E. 3-0 (11-9, 11-5, 11-3)

Settore giovanile: due vittorie e altri piazzamenti di rilievo

Sempre ad Argelato, nel fine settimana si è disputata anche la prima prova giovanile valida per le qualificazioni ai Campionati italiani di categoria. Anche in questa occasione gli atleti della TECO Cattina si sono messi in evidenza, conquistando risultati di prestigio.

Ecco i piazzamenti ottenuti:

Under 15 femminile: 1° posto per Anastasia Ashyrova.

1° posto per Anastasia Ashyrova. Under 17 femminile: 1° posto per Yelisabeta Ashyrova.

1° posto per Yelisabeta Ashyrova. Under 13 maschile: 6° posto per Tommaso Bovolenta.

6° posto per Tommaso Bovolenta. Under 19 maschile: 3° posto per Mohamed Elaazri.

3° posto per Mohamed Elaazri. Under 21 maschile: 3° posto per Lorenzo Armani.

Un bilancio decisamente positivo per la società di Cortemaggiore, che conferma la competitività della propria formazione femminile e la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile. Le due vittorie in campionato e gli ottimi piazzamenti nella prova di qualificazione rappresentano un incoraggiante punto di partenza per il prosieguo della stagione.