Serie B – È vittoria Assigeco nel derby emiliano: superata una mai doma Fiorenzuola

Ci sono volute le proverbiali sette camicie all’UCC Assigeco Piacenza per portare a casa il primo derby emiliano della stagione con i Fiorenzuola Bees. Sul parquet del PalArquato, i Lupi dopo un buon approccio conducono la gara per tutti i quaranta minuti ma concedono una miriade di rimbalzi offensivi ai padroni di casa che, grazie a queste seconde opportunità, riescono sempre a restare in scia. Nel finale, nonostante un paio di decisioni scellerate e alcuni errori in lunetta, i biancorossoblu sigillano la vittoria contro dei Bees mai domi.

Le parole del coach

“Abbiamo dovuto vincere questa partita almeno tre/quattro volte. Sarebbe stato un peccato perché abbiamo fatto una settimana di lavoro importante, per cui ero abbastanza sereno nel prepartita perché ero convinto fossimo pronti. Lo eravamo, lo siamo stati, purtroppo abbiamo un dato abbastanza preoccupante per quanto riguarda i rimbalzi offensivi concessi: Fiorenzuola ha avuto molte più opportunità al tiro di noi e grazie a queste seconde chances è sempre riuscita a rimanere in partita, vanificando il nostro sforzo difensivo a tutto campo che li ha costretti a commettere diciassette palle perse”.

Fiorenzuola Bees – UCC Assigeco Piacenza 81-83

(21-27; 17-18; 22-20; 21-15)

Fiorenzuola Bees: Giacomo Cecchinato 14 (3/5, 2/5), Andrea Ambrosetti 10 (4/7, 0/7), Amedeo Tiberti 10 (3/4, 1/2), Lorenzo De Zardo 14 (4/8, 1/3), Federico Lui 8 (4/6 da due); Krisjanis Mazzburs 12 (3/4, 1/1), Massimo Frosini 0 (0/1, 0/1), Olivers Krilkovs 3 (1/4 da tre), Ilija Biorac 10 (5/8 da due). Ne: Paolo Marinelli, Giorgio Franceschi. Allenatore: Marco Del Re (assistenti: Gian Luca Bricchi, Max Giannoni).

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 7 (2/4, 1/4), Enrico Vettori 21 (3/5, 2/3), Luca Toniato 14 (2/5, 2/4), Giovanni Poggi 4 (0/1, 1/2), Lorenzo Vanin 8 (2/4 da due); Simone Giunta 7 (1/7, 1/3), Matteo Picarelli 13 (1/1, 3/10), Matteo Ermelani 0, Massimiiano Ferraro 3 (1/2 da tre), Federico Pirani 6 (2/4 da due). Ne: Stefano Olivieri, Gabriele Cattivelli. Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella)