Volley – Gas Sales Piacenza: il derby si tinge di biancorosso, Modena superata

Davanti ad un PalabancaSport gremito e trascinata dal calore del proprio pubblico, Gas Sales Piacenza conquista il derby emiliano contro la Valsa Group Modena imponendosi nella seconda giornata del campionato di SuperLega Credem Banca per 3-0 (25-21, 25-22, 25-23). Un successo di grande valore per la formazione biancorossa, che conferma i progressi evidenziati in avvio di stagione e mette in bacheca tre punti importanti.

La sfida, intensa e bella come da tradizione quando si affrontano Piacenza e Modena, ha visto i biancorossi interpretare la gara con grande determinazione, faticare nel primo parziale ma poi trovare colpi e misura per recuperare un terzo set che li ha visti sotto anche di quattro punti per lunghi tratti. Dopo un avvio targato Modena, la squadra di coach Dante Boninfante ha saputo prendere il controllo del gioco grazie ad una battuta incisiva, ad una fase muro-difesa efficace e ad una distribuzione ordinata che ha consentito ai propri attaccanti di esprimersi con continuità.

Modena ha provato più volte a rientrare in partita affidandosi alla qualità del proprio roster, ma Piacenza ha sempre trovato le risposte giuste nei momenti più delicati del match, mantenendo lucidità e aggressività nei finali di set.

Il pubblico del PalabancaSport ha accompagnato ogni azione dei biancorossi, creando un’atmosfera coinvolgente che ha contribuito a spingere la squadra verso il successo finale.

Con questa vittoria la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza dà continuità al proprio percorso in campionato e guarda con fiducia ai prossimi impegni della stagione.

Top score della gara Gutierrez con 14 punti seguito da Zlatanov con 13. MVP dell’incontro Gianluca Galassi.

Dante Boninfante

“Complimenti ai ragazzi che hanno saputo stare in partita anche quando nel terzo set ci siamo trovati sotto di parecchi punti. Stiamo lavorando bene in settimana e questo lo si vede in campo durante la partita, ci possono essere alti e bassi come ci sono stati ma l’importante è stare aggrappati alla partita e i ragazzi in campo oggi lo hanno fatto con grande tranquillità e serenità. Abbiamo disputato una partita di sostanza contro un ottimo avversario, mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, la capacità di restare concentrata nei momenti difficili e di giocare da gruppo. Vincere un derby davanti ai nostri tifosi ha un sapore speciale e deve rappresentare un punto di partenza per continuare a crescere”.

Gianluca Galassi

“Sapevamo quanto fosse importante questa gara e quanto tenessimo a regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. Abbiamo finito la scorsa stagione alla grande, abbiamo iniziato questa alla grande, non era facile avanti i due set e sotto nel terzo di parecchi punti avere la reazione che abbiamo avuto, abbiamo vinto da squadra e giocato con cuore e determinazione, aiutandoci in ogni situazione. È una vittoria che ci dà fiducia ma siamo consapevoli che la stagione è ancora lunga e dobbiamo continuare a lavorare con la stessa intensità”.

Gas Sales Piacenza – Valsa Group Modena 3-0

(25-21, 25-22, 25-23)

Gas Sales Piacenza: Porro P. 1, Zlatanov 13, McHenry 1, Bovolenta 9, Gutierrez 14, Galassi 7, Pace (L), Leon 2, Comparoni 2, Travica, Iyegbekedo, Brborić. Ne: Robinson, Rizzo. All. Boninfante.

Valsa Group Modena: Porro L. 9, Mati 8, Mujanovic 12, Bento 3, Russo 6, Tizi-Oualou 1, Perry (L), Meijs, Jaeschke 6, Barbanti. Ne: Garello, Tauletta, Menchetti (L), Di Martino. All. Tubertini.