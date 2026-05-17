Nuovi Giochi della Gioventù il 21 e 22 maggio a Piacenza al centro Polisportivo Franzanti ( L.go Anguissola, 1, PC).
Vecchi o nuovi, la scuola e lo sport svolgono un ruolo fondamentale nella formazione dell’individuo, perché coinvolge non solo il corpo, ma anche la mente, la sfera emotiva e la capacità di relazionarsi con gli altri.
Il gioco, la pratica motoria e sportiva scolastica contribuisce infatti allo sviluppo armonico della personalità degli alunni e degli studenti, nonché alla promozione del loro benessere psico-fisico e alla diffusione di corretti stili di vita.
Le attività motorie e sportive realizzate all’interno del percorso scolastico costituiscono uno strumento sociale, educativo, formativo e inclusivo, favorendo il corretto sviluppo psicomotorio che si ripercuote positivamente sulle capacità cognitive, espressive, relazionali e possono essere un valido apporto a contrastare la dispersione scolastica.
Alla fase provinciale dei Nuovi Giochi della Gioventù della scuola primaria, parteciperanno le classi IV e V delle Scuole che hanno aderito, rientrano nella sezione denominata “Giovani in gioco” e le attività motorie delle alunne e degli alunni avranno carattere ludico-motorio, funzionale e polisportivo in relazione ai rispettivi livelli di capacità.
Sinergia fra la Scuola, e lo Sport con i suoi profondi valori.
Collaborazione fra Scuola, luogo di apprendimento cognitivo, di relazione e di socializzazione, teso a sviluppare nelle giovani generazioni la cultura del rispetto reciproco e l’accrescimento delle conoscenze e delle abilità, anche emotive e comportamentali e il Gioco-Sport con tutte le sue sfaccettature educative.
I principi alla base dei Giochi della Gioventù sono:
- massima partecipazione,
- approccio multidisciplinare,
- approccio inclusivo.
La partecipazione avviene per classe.
Nell’edizione precedente hanno partecipato 250 bambine/i; quest’anno il numero dei partecipanti è più che raddoppiato (529) e l’Ufficio Scolastico ha previsto l’organizzazione nelle due giornate di giovedì 21 e venerdì 22 maggio presso il Centro Polisportivo “E.Franzanti di L. go Anguissola, Piacenza.
La Manifestazione è di particolare importanza per l’Ufficio Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico Territoriale per valorizzare ulteriormente l’importante significato educativo che lo Sport può avere a Scuola.