Nuovi Giochi della Gioventù il 21 e 22 maggio a Piacenza al centro Polisportivo Franzanti ( L.go Anguissola, 1, PC).

Vecchi o nuovi, la scuola e lo sport svolgono un ruolo fondamentale nella formazione dell’individuo, perché coinvolge non solo il corpo, ma anche la mente, la sfera emotiva e la capacità di relazionarsi con gli altri.

Il gioco, la pratica motoria e sportiva scolastica contribuisce infatti allo sviluppo armonico della personalità degli alunni e degli studenti, nonché alla promozione del loro benessere psico-fisico e alla diffusione di corretti stili di vita.

Le attività motorie e sportive realizzate all’interno del percorso scolastico costituiscono uno strumento sociale, educativo, formativo e inclusivo, favorendo il corretto sviluppo psicomotorio che si ripercuote positivamente sulle capacità cognitive, espressive, relazionali e possono essere un valido apporto a contrastare la dispersione scolastica.

Alla fase provinciale dei Nuovi Giochi della Gioventù della scuola primaria, parteciperanno le classi IV e V delle Scuole che hanno aderito, rientrano nella sezione denominata “Giovani in gioco” e le attività motorie delle alunne e degli alunni avranno carattere ludico-motorio, funzionale e polisportivo in relazione ai rispettivi livelli di capacità.

Sinergia fra la Scuola, e lo Sport con i suoi profondi valori.

Collaborazione fra Scuola, luogo di apprendimento cognitivo, di relazione e di socializzazione, teso a sviluppare nelle giovani generazioni la cultura del rispetto reciproco e l’accrescimento delle conoscenze e delle abilità, anche emotive e comportamentali e il Gioco-Sport con tutte le sue sfaccettature educative.

I principi alla base dei Giochi della Gioventù sono:

massima partecipazione,

approccio multidisciplinare,

approccio inclusivo.

La partecipazione avviene per classe.

Nell’edizione precedente hanno partecipato 250 bambine/i; quest’anno il numero dei partecipanti è più che raddoppiato (529) e l’Ufficio Scolastico ha previsto l’organizzazione nelle due giornate di giovedì 21 e venerdì 22 maggio presso il Centro Polisportivo “E.Franzanti di L. go Anguissola, Piacenza.

La Manifestazione è di particolare importanza per l’Ufficio Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico Territoriale per valorizzare ulteriormente l’importante significato educativo che lo Sport può avere a Scuola.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy