Gabriele Rossi e Max Cremona protagonisti a Jedovnice

Alla fine è il figlio che supera il papà. A Jedovnice, nella prima tappa mondiale di motonautica, Gabriele Rossi piazza un magico tris e trionfa nella classe F125 mentre Giuseppe Rossi, nella F500, dopo l’ottimo secondo posto nella prima manche, centra una boa nella seconda batteria e poi grippa il motore saltando così l’ultima corsa. Detto della famiglia Rossi, passiamo ai fratelli Alex e Max Cremona. Il primo, al ritorno sulla scena agonistica, ha chiuso ai piedi del podio mentre Max ha dominato in lungo e in largo calando pure lui uno splendido tris di vittorie.

F125 – Come detto, weekend indimenticabile per Gabriele Rossi che ha stravinto tutte le batterie facendo impazzire i cronometri per quanto andava forte. Nicolò Darai, Andrea Ongari e Luca Finotti hanno fatto il possibile per restare in scia ma si sono dovuti accontentare di buoni piazzamenti. In crescita Simona Fittavolini, non convincente Davide Scarpa e deludente il cremonese Ghiraldi.

F250 – Come lo scorso anno, continua il duello a distanza tra Max Cremona e Nikola Todorov con il nostro portacolori sempre con una marcia in più. Max ha giganteggiato in tutte le manche mentre gli avversari più stimati hanno deluso a cominciare da Lember per continuare con Mantripp e Turner. In gran spolvero l’americano Nydal, bene in corsa Alex Cremona, non entusiasmante Pasquale Contento.

F500 – Marcin Zielinski ne vince due su tre (in una manche rompe l’elica ed è costretto al ritiro) e fa sua la tappa di Jedovnice anche perché lo slovacco Marian Jung si ferma nell’ultima manche. In ogni caso spiace solo per il nostro Giuseppe Rossi che avrebbe potuto salire sul podio finale.

Prossimo appuntamento mondiale in Polonia a fine mese. I piacentini sono partiti bene e punteranno all’immediato bis.

Roberto Lambri

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