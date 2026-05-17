I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo il successo del Piacenza nei playoff di serie D: “Non ci resta che gufare” VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” di Amorini in formato video

L’analisi del giornalista sportivo di Radio Sound

Non ci resta che “gufare”. Sarà poco sportivo, anzi non lo è decisamente, ma questo è il sunto di una splendida vittoria dei play off di un Piacenza che vince a Pistoia ed a Lentigione e si lancia con grande merito verso una sottile ma reale speranza.

Andiamo con ordine. Franz conferma gli undici di Pistoia ma anche lo stesso schema tattico. Campagna che in fase di possesso va a fare il primo incursore ed in fase di non possesso va a schermare la regia di Nappo. La partita è molto tattica con il Piace che si copre bene lasciando impostare la loro fase difensiva ma non riesce mai a ripartire perché il Lentigione ogni volte che perde palla riaggredisce con successo i nostri. Ci tiene in partita Ribero con una gran parata ma per il resto la gara è molto equilibrata.

Nella ripresa ci aspettiamo una punta invece si rimane cosi e la gara rimane equilibrata fino a quando Lord recupera un pallone importanti lancia Campagna che si presentata davanti alla porta e viene messo a terra. Mustacchio realizza e da li in poi il Piace soffre nulla e crea diverse occasione e la chiude con il bel raddoppio di Manuzzi.

Play off importanti che mai avrei previsto con una squadra che ha qualità, intensità e tattica che durante la regular season abbiamo visto solo a spezzoni. Ora ribadiamo dobbiamo gufare sperando che le squadre in classifica di ripescaggio davanti a noi non abbiamo la forza di adempiere a tutto quello che serve per poter essere “ripescabili” e che nella serie superiore alcune inciampino nelle loro difficoltà. Ora si deve ripartire da Franzini che durante la stagione abbiano criticato per alcune scelte sbagliate (insistere per troppo tempo su un 4-3-3 che la squadra non poteva giocare, insistere su Putzolu regista che non ha quelle caratteristiche) ma nei play off ha dimostrato di inventarsi una squadra che tatticamente ha messo sotto scacco gli avversari. Rimpianti? Pochi, questa squadra nonostante questi splendidi play off era inferiore alle prime e quindi mai sarebbe riuscite a vincere il torneo. Questo secondo noi è fondamentale nella valutazione per il futuro. La base c’è ed è importante ma per vincere bisogna migliorarla e anche tanto. Aspettiamo anche di conoscere chi sarà il DS che avrà l’onore di fare la squadra non sapendo di che categoria si parla. Nel frattempo nel dubbio cercherei di assicurarmi dei 2008 importanti che sono i primi ad essere ricercati. Buona gufata a tutti

L’intervista esclusiva al mister e le parole del presidente Marco Polenghi

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy