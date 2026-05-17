Baseball – Piacenza inciampa contro Mondovì e viene agganciata in vetta da Lodi

Il Piacenza Baseball non riesce a oltrepassare il pericoloso incrocio con Mondovì e conosce i primi dispiaceri stagionali perdendo al De Benedetti 3-1 e 1-0. Due partite degne della categoria superiore che le squadre hanno onorato come meglio non avrebbero potuto. Le recriminazioni biancorosse sono tutte concentrate nella pessima giornata vissuta nel box di battuta. Così la giornata che poteva consentire una fuga in classifica si rivela infausta per i piacentini, raggiunti in vetta dai sorprendenti Old Rags Lodi.

Gara 1

Al Piacenza sfugge una vittoria rimasta a lungo a portata di mano ma mai raggiunta nonostante un lungo ed estenuante inseguimento. Sul banco degli imputati è l’attacco incapace di andare oltre le due valide Josè Perez e Pancini. E dire che non ne sarebbero servite molte di più per ribaltare una partita soggiogata dai lanciatori, in primis l’ospite Cebotari autore di un impeccabile complete-game. Piacenza è condannato a rincorrere a partire dal 2°inning quando Mondovì passa (1-0). Pareggio al 4° , protagonisti gli omonimi Perez con Josè che batte a casa Julio (colpito).

Da lì alla fine sono due i momenti salienti, quelli che decidono il match, entrambi al 6°: prima il fuoricampo di Pedronzo che rimanda i cuneesi avanti 2-1 e poi la straordinaria opportunità buttata alle ortiche dai padroni di casa i quali, trovatisi a basi piene con un solo out, non riescono a cavare dal cilindro la valida utile a mutare l’inerzia della sfida e togliere probabilmente Cebotari dal monte. Invece si resta sul 2-1 con i monregalesi che acquisiscono ulteriore coraggio per condurre in porto una meritata vittoria, impreziosita dal terzo punto arrivato all’ultimo inning.

Gara 2

Se possibile partita ancora più chiusa al pomeriggio. Si resta inchiodati sullo 0-0 per otto innings con Piacenza che persevera nella sua pochezza offensiva peraltro controbilanciata da quella di Mondovì. I lanciatori nascondono i loro lanci ai line-up i quali non vanno oltre due arrivi in terza base senza però rompere il ghiaccio. Quando si comincia a percepire odore di supplementari ecco irrompere l’ultimo e decisivo inning. Mondovì segna godendo di un lancio pazzo e improvvisamente mette i nostri con le spalle al muro.

Speranze riposte nell’ultimo turno d’attacco quando si riesce anche a raggiungere la terza base ma per l’ennesima volta si lascia morire a pochi metri da casa base l’opportunità del pareggio. Mondovì rivince di misura e centra l’unico risultato che poteva rimetterlo in corsa mentre Piacenza mastica amaro abbandonando il primato solitario in classifica per l’aggancio operato dagli Old Rags Lodi , vera sorpresa stagionale.

Classifica

Piacenza Baseball -Old Rags Lodi 778 (9-7-2)

JFK Mondovì – Ares Milano 700 (10-7-3)

Rho 300 (10-3-7)

Brescia 200 (10-2-8)

Bovisio 100 (10-1-9)

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