Il Piacenza vince i play-off! Mister Franzini: “Abbiamo fatto due gare splendide. Il campionato? Non ho rimpianti”, il presidente Polenghi: “Grande vittoria, ma rimane un pizzico di rammarico” – AUDIO

17 Maggio 2026 Andrea Crosali Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
Franzini, intervista esclusiva
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L’Intervista ESCLUSIVA di RADIO SOUND al tecnico Arnaldo Franzini dopo lo straordinario successo nella finalissima dei play-off dei biancorossi, Lentigione battuto 2-0 con i gol di Mustacchio (rigore) e Manuzzi.

Le parole del tecnico

E’ intervenuto anche il presidente del Piacenza Calcio Marco Polenghi: “Vittoria meravigliosa, vedendo il Piacenza così forte rimane un pizzico di rammarico per il campionato. Il futuro? La cordata proseguirà alla guida, ma per il resto decideremo nei prossimi giorni”

La partita

Il Piacenza sbanca Lentigione e vince i play-off! Mustacchio e Manuzzi fanno festeggiare i biancorossi

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