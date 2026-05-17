Il Piacenza vince i play-off! Mister Franzini: “Abbiamo fatto due gare splendide. Il campionato? Non ho rimpianti”, il presidente Polenghi: “Grande vittoria, ma rimane un pizzico di rammarico” – AUDIO

L’Intervista ESCLUSIVA di RADIO SOUND al tecnico Arnaldo Franzini dopo lo straordinario successo nella finalissima dei play-off dei biancorossi, Lentigione battuto 2-0 con i gol di Mustacchio (rigore) e Manuzzi.
Le parole del tecnico
E’ intervenuto anche il presidente del Piacenza Calcio Marco Polenghi: “Vittoria meravigliosa, vedendo il Piacenza così forte rimane un pizzico di rammarico per il campionato. Il futuro? La cordata proseguirà alla guida, ma per il resto decideremo nei prossimi giorni”