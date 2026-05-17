Fiorenzuola – Pontenurese 3-1: i rossoneri vincono la finale regionale e conquistano i playoff nazionali. Araldi: “Vittoria meritata”, Massimini: “Usciamo a testa alta” AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Araldi batte 3-1 la Pontenurese e fa sua la finale playoff regionale del girone A d’Eccellenza: per i rossoneri decisive le reti di Dellagiovanna, Antenucci e Caradonna che ribaltano l’iniziale vantaggio ospite di Yener. Ora, per i valdardesi, c’è la semifinale nazione per continuare a sognare.
Parola ai mister
Il tecnico rossonero Nicolò Araldi: “Un successo meritato, ora serve concentrazione perché si alza l’asticella”
Il vice allenatore della Pontenurese Elia Massimini: “Già il fatto di uscire dal campo rammaricati di non aver vinto e di aver messo in difficoltà questo Fiorenzuola deve riempirci d’orgoglio”
La cronaca del match
Primo Tempo (0-1)
1′ grande occasione subito per Antenucci che scambia molto bene con Piro e conclude rasoterra: pallone fuori di poco alla destra della porta
2′ altra occasione Fiorenzuola con Macchioni che colpisce di testa su cross di Caradonna: anche qui pallone fuori di poco
11′ ci prova Parisi da dentro l’area di rigore dopo un rimpallo: non colpisce bene palla molto alta
13′ Pontenurese in vantaggio con Yener: tante lamentele da parte dei rossoneri
17′ altra grande opportunità per i rossoneri con Antenucci liberato al tiro da uno schema su calcio d’angolo: ancora una volta pallone fuori di poco
31′ colpo di testa di Dellagiovanna su calcio di punizione: bene Cabrini che blocca
36′ primo cambio: dentro Bara per Ajdini nella Pontenurese
41′ colossale occasione per il Fiorenzuola con Antenucci che tocca d’esterno su cross di Morrone da pochi passi, Cabrini si trova il pallone addosso e blocca in due tempi
Finisce un primo tempo in cui il Fiorenzuola è incredibilmente sotto col punteggio nonostante un dominio assoluto del match. Tante occasioni per i rossoneri che, però, non sono riusciti a trovare la rete.
Secondo Tempo (3-1)
46′ cambio per la Pontenurese: dentro Vecchio per Rustichelli
48′ altro tiro del Fiorenzuola: Mata scambia con Antenucci e calcia col destro, pallone a lato di poco
49′ colpo di testa di Pellegrini su cross di Bara, colpisce male pallone alto
50′ occasionissima per la Pontenurese: Roberi Vota va col mancino dal limite e sfiora l’incrocio dei pali
51′ primo cambio per il Fiorenzuola: dentro Pinelli per Macchioni
56′ ci prova anche Pinelli il cui tiro viene deviato da Piro ma non trova lo specchio
62′ pareggio Fiorenzuola con Dellagiovanna: stacco di testa da calcio d’angolo battuto da Mata e 1-1 meritato
70′ vantaggio dei rossoneri con Antenucci: altro pallone in mezzo di Mata con Antenucci che la spizza di testa, palo gol e vantaggio Fiorenzuola
78′ cambi da entrambe le parti: fuori Castellana per Compiani nella Pontenurese, dentro Postiglioni per Mata nelle fila del Fiorenzuola
80′ ancora Roberi Vota che sfiora il gol del pari con un gran mancino
87′ Bara tira in porta da posizione defilata, esterno della rete
89′ Fiorenzuola che trova il terzo gol con Caradonna, bravo a ribattere in rete un tiro di La Vigna deviato dal portiere
Finisce con una vittoria meritata per il Fiorenzuola che supera 3-1 la Pontenurese e conquista i playoff nazionali.
Le Formazioni
FIORENZUOLA (3-5-2): Cantoni, Parisi, Benedetti, Dellagiovanna, Caradonna, Morrone, La Vigna, Mata, Macchioni, Piro, Antenucci. All. Araldi
PONTENURESE (4-3-1-2): Cabrini, Castellana, Diaw, Spagnoli, Ajdini, Orlandi, Cecchetti, Rustichelli, Yener, Pellegrini, Roberi Vota. All. Massimini