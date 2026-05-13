Welcome Val Tidone, la vetrina del gusto di cinque Comuni: oltre venti eventi tra enogastronomia e commercio

Cinque comuni della Val Tidone insieme per un calendario di oltre venti eventi in due anni, condivisi sotto un unico marchio, Welcome Val Tidone, che già nel nome esprime l’accoglienza del territorio accompagnata a una proposta commerciale di qualità rappresentata nel payoff “La vetrina del gusto”. Il progetto di promozione, affidato prima di tutto all’enogastronomia di eccellenza della vallata e con una forte valenza commerciale, è stato presentato oggi in conferenza stampa a Villa Braghieri dai Sindaci dei cinque comuni coinvolti, Valentina Stragliati per Castel San Giovanni (comune capofila), Franco Albertini per Alta Val Tidone, Monica Patelli per Borgonovo Val Tidone, Mauro Lodigiani per Pianello Val Tidone e Manuel Ghilardelli per Ziano Piacentino.

“Welcome Val Tidone – hanno sottolineato i primi cittadini – permette grazie alla condivisione di strategie di promozione e organizzazione una marcia in più ad alcuni degli eventi più significativi del nostro territorio, che sono basati sulle nostre eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche. Il progetto, che ha il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione delle associazioni di categoria di Confcommercio, Confesercenti e CNA di Piacenza, rappresenta anche un forte volano commerciale per i nostri paesi e quindi economico per tutta la comunità della Val Tidone. Abbiamo una storia di forte sinergia tra Enti perché siamo convinti che solo grazie all’unione tra territori e tra pubblico e privato si possa esprimere un vantaggio competitivo nella valorizzazione delle nostre peculiarità”.

Il progetto

Dopo la positiva biennale esperienza di Assaggia e Passeggia che ha unito Borgonovo, Alta Val Tidone, Pianello e Ziano negli scorsi anni, Welcome Val Tidone costituisce una significativa evoluzione in cui l’ingresso di Castel San Giovanni rappresenta la più evidente novità. Ogni Comune ha inteso condividere nel progetto almeno due eventi del proprio ricco calendario annuale di manifestazioni, in cui un ruolo da protagonista assume il Valtidone Wine Fest, la più grande rassegna del vino piacentino che giunge il prossimo settembre alla sua 17esima edizione.

“Il vino – hanno sottolineato gli amministratori – è uno dei prodotti identitari della nostra vallata e il festival ne è la sua celebrazione, nel ringraziamento alla terra, alle cantine e alle aziende che lavorano l’uva, a chi lo commercializza. La produzione vitivinicola è fonte di sostentamento per l’economia locale e la nostra comunità. Accanto ad esso abbiamo comunque una straordinaria varietà di eccellenze agroalimentari ma ugualmente paesaggistiche, storiche e culturali che nulla hanno da invidiare ad altri territori”.

Il calendario

Ad aprire il calendario degli eventi 2026 di Welcome Valtidone, il cui nuovo logo è stato presentato insieme alla locandina, sarà proprio un appuntamento legato al vino, e al territorio. Domenica 24 maggio, infatti sulle colline di Ziano Piacentino, tra i comuni più vitati d’Europa, si terrà la nuova edizione di “4 passi tra i vigneti”, camminata enogastronomica sui colli piacentini organizzata dalla Pro Loco di Ziano e dall’Associazione Sette Colli, con la collaborazione della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini e consorzio Colli Piacentini DOC.

“E’ un’immersione nel nostro territorio, passeggiando tra i nostri vigneti e gustando i nostri ottimi vini con deliziosi abbinamenti proposti da aziende e cantine” ha sottolineato Manuel Ghilardelli che ha ricordato come durante la manifestazione sarà aperto il circolo Unpli Wine Experience presso il comune di Ziano. Per informazioni e prenotazioni (aperte fino al 20 maggio) si possono consultare sito e social della Pro Loco.

Dal vino il discorso si amplia alle farine con l’ottava edizione di Fermento in Val Tidone, in calendario il 2 giugno a Borgonovo Val Tidone con l’organizzazione di Chef to Chef Emilia-Romagna. Il programma, che sarà presentato nello specifico nei prossimi giorni, “vedrà insieme – ha ricordato Monica Patelli – per l’intera giornata produttori, chef, cantine e viticoltori, giornalisti e divulgatori del settore enogastronomico per offrire un ampio e gustoso spaccato sui prodotti agroalimentari e sui piatti della tradizione proposti dai cuochi del territorio guidati dalla stellata Isa Mazzocchi e da altri chef del territorio”.

Il trittico di partenza del calendario Welcome Val Tidone proseguirà il 6 giugno con la seconda edizione di AperiWine a Castel San Giovanni, dove i vini del territorio saranno al centro di degustazioni e aperitivi nei locali aderenti in una elegante e spensierata serata di convivialità, ma anche di cultura e approfondimento sul prezioso nettare in abbinamento anche ai prodotti e piatti locali. “La prima edizione è stata un successo – ha ricordato Wendalina Cesario, Assessore del Comune di Castel San Giovanni – e la riproponiamo unendo i vini dei nostri colli a degustazioni di prodotti locali”. L’evento, che sarà poi ripetuto il 3 ottobre per un’edizione autunnale, è organizzato in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori e l’Associazione Sette Colli.

Per il periodo estivo spazio alle due serate de La nuova Via del Gusto di Pianello Val Tidone – il 16 giugno e il 22 luglio – che tanto successo ha riscosso nelle precedenti edizioni. “Due serate enogastronomiche in cui negozi ed esercenti del centro storico del paese propongono cibi e prodotti tipici – ha spiegato Mauro Lodigiani – Sono serate in cui il nostro paese esprime il meglio della sua eleganza, dei suoi prodotti di eccellenza e degli esercenti che accolgono residenti e villeggianti in un’atmosfera unica”.



Dopo il settembre dedicato al Valtidone Wine Fest – il 6 a Borgonovo, il 13 a Ziano, il 20 a Trevozzo di Alta Val Tidone e il 27 a Pianello – e l’edizione autunnale di AperiWine a Castel San Giovanni, si sale a Pecorara per uno degli appuntamenti più consolidati del territorio, la Rassegna provinciale del tartufo e dei prodotti del sottobosco che nella terza domenica di ottobre festeggerà la sua 35esima edizione. “Dalle prime edizioni di inizio anni ’90 del secolo scorso – ha detto Franco Albertini – la rassegna è cresciuta in modo esponenziale diventando un punto di riferimento e attrattivo fuori dalla nostra provincia grazie a un prodotto, il tartufo, con il quale abbiamo ottenuto la de.co. dal Ministero e iniziato un progetto di promocommercializzazione importante”.

Uniti anche a Natale

I cinque comuni della Val Tidone hanno infine deciso di condividere nel progetto Welcome Val Tidone anche gli eventi natalizi, con un calendario di accensione delle caratteristiche luminarie che interesserà Castel San Giovanni, Alta Val Tidone, Borgonovo, Pianello e Ziano.

Le Associazioni di categoria

Entusiasta sostegno all’iniziativa è stato espresso dai rappresentanti delle associazioni di categoria. “La Val Tidone a livello di collaborazione tra enti e di unità è un punto di riferimento e un esempio anche per altre zone” hanno sottolineato Nicola Maserati, Presidente di Confesercenti, Gian Luca Barbieri, direttore di Confcommercio ed Enrica Gambazza, direttore di CNA, ringraziando i Sindaci per la lungimiranza e l’impegno, unitamente a tutti gli uffici comunali a partire dal Suap di Castel San Giovanni con Elena Chiesa che coordina l’organizzazione del progetto.

Promozione di comunicazione

Il progetto Welcome Val Tidone sarà promosso tramite i profili social Facebook ed Instagram. “Il logo riporta la scritta ufficiale del progetto con un gioco della lettera W a simboleggiare le colline della Val Tidone sormontate da alcuni degli elementi qualificanti del territorio: il grappolo d’uva, i borghi, il trekking e il cicloturismo. Il logo sarà riportato, insieme a quello delle associazioni di categoria del commercio, sui materiali ufficiali del festival e condiviso dai comuni partecipanti e dalle associazioni e pro loco organizzatrici degli eventi. Accanto ad esso troverà spazio il payoff, La vetrina del gusto, che unisce la proposta enogastronomica di qualità alla promozione commerciale che è il filo conduttore del progetto”.

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