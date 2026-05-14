Cena benefica il 22 maggio a Piacenza per aiutare due comunità che operano a favore delle donne fragili – AUDIO

Venerdì 22 maggio alle 20, presso il Grande Albergo Roma di Piacenza si svolgerà una cena benefica a favore di due comunità piacentine, Luna stellata e Stella del mattino di Fondazione La Ricerca e la casa accoglienza di ACISJF Protezione della Giovane. Si tratta di due realtà che accolgono giovani donne con i loro bambini in situazioni di disagio sociale, dalla dipendenza alla condizione di chi è straniera.

Cena benefica il 22 maggio a Piacenza

Lo scopo della cena è aiutare queste realtà che si impegnano per la cura e il reinserimento delle mamme e dei bambini nella vita di tutti i giorni, con la ricerca di una casa e di un lavoro, perché possano vivere la propria vita, in sicurezza e autonomia.

La cena, organizzata con la collaborazione di Caterina Abbondotti, Audrey Foletti e Carla Spotti, si svolgerà in una location di grande effetto: la sala con vista sulla città di Piacenza del Grande Albergo Roma, con la presenza dello showman Manuel Comelli.

Chi parteciperà all’evento godrà una bella serata, una cena curata, ma soprattutto aiuterà le due realtà, La Ricerca e Protezione della Giovane, che da anni operano con dedizione e professionalità a favore delle donne fragili.

Per informazioni e prenotazioni

Caterina 333 4241681; Itala 338 3167200.

Giuseppina Schiavi Responsabile di ACISJF Protezione della Giovane

Nella nostra comunità ci sono delle ragazze che arrivano anche da Lampedusa, sono migranti, con dei figli o in stato interessante. Il nostro impegno riguarda vari aspetti del quotidiano, come accompagnare le giovani a fare i documenti, le visite mediche, aiutarle con la lingua italiana e a inserirsi poi nella nostra comunità civile. Il nostro aiuto va anche a ragazze che arrivano dal sud o sono studentesse universitarie, l’impegno è minore, però dobbiamo aiutarle a stare in una comunità vivendo assieme con delle regole comuni.

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