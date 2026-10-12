Nuovo ospedale, Fantini: “Iter in stato avanzato”. Dibattito in consiglio comunale. ApP: “Diamo al privato un grande peso”

Il nuovo ospedale di Piacenza torna al centro del dibattito in Consiglio comunale in occasione della discussione del Piano urbanistico generale (PUG).

A fare il punto è stata l’assessore Adriana Fantini: “Oggi l’iter è in uno stato avanzato”, ha affermato Fantini, ricordando come la collocazione del nuovo ospedale si inserisca nella visione urbanistica del PUG orientata a contenere il consumo di suolo oltre la tangenziale. L’assessore ha spiegato che il progetto comprende sia le opere interne al comparto ospedaliero, sia gli interventi sulla viabilità circostante.

Per questi ultimi, che interessano in particolare corso Europa, via Goitre, via Bubba, la direttrice della Farnesiana e il collegamento ciclabile verso Mucinasso, è già stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica e sono stati individuati i finanziamenti.

Quanto alle opere ospedaliere, Fantini ha ricordato che l’Ausl ha individuato il promotore nell’ambito del partenariato pubblico-privato e che la relativa proposta sarà posta a base della gara europea.

Il futuro dell’ospedale di via Taverna e la posizione sul comitato Salviamo l’ospedale

L’assessore ha quindi ribadito la contrarietà dell’amministrazione alla richiesta del comitato Salviamo l’ospedale di effettuare uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di mantenere e potenziare la struttura di via Taverna.

Una proposta giudicata tardiva, alla luce del percorso già intrapreso.

Sul futuro dell’attuale ospedale, Fantini ha invece spiegato che il PUG ne prevede la rigenerazione, mantenendo una vocazione sanitaria e individuando anche la funzione di casa della comunità.

I dubbi di Soresi

Dai banchi di Fratelli d’Italia, Sara Soresi ha spostato l’attenzione soprattutto sulle condizioni della sanità piacentina. Pur ribadendo di considerare necessario un nuovo ospedale, la consigliera ha sottolineato le difficoltà legate alla carenza di personale e alla gestione dei servizi esistenti.

“Non possiamo pensare che costruire un edificio nuovo risolva automaticamente i problemi organizzativi”, ha osservato, chiedendo garanzie sulla capacità dell’Ausl di far funzionare una struttura più grande e complessa. Soresi ha inoltre richiamato le vicende giudiziarie che hanno interessato l’azienda sanitaria, sottolineando la necessità di trasparenza e controlli, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Trespidi: “Ritardo di due anni”

Decisamente critico Massimo Trespidi, della civica di centrodestra, che ha contestato innanzitutto la definizione di iter avanzato utilizzata dall’assessore. Secondo il consigliere, rispetto al cronoprogramma approvato nel 2019 si sarebbe accumulato un ritardo di due anni, imputabile alla scelta dell’attuale amministrazione di modificare la localizzazione del nuovo ospedale, individuando la cosiddetta area 5. Trespidi ha inoltre lamentato la mancanza di un adeguato confronto in Consiglio comunale sull’individuazione del promotore privato e sugli sviluppi dell’operazione.

Zandonella: “Preoccupazioni per gli accessi all’area 5”

Sulle difficoltà di accesso alla nuova struttura si è soffermato anche Luca Zandonella, della Lega. Il consigliere ha richiamato le preoccupazioni espresse dai residenti dell’area 5, ricordando come, a suo dire, fosse stata inizialmente prospettata una nuova entrata e uscita dedicata dalla tangenziale, ipotesi poi non concretizzatasi.

Rabuffi: le preoccupazioni sul partenariato pubblico-privato

Luigi Rabuffi, di Alternativa per Piacenza, ha sottolineato come la discussione non possa limitarsi alla collocazione del nuovo edificio, ma debba riguardare anche la qualità dell’assistenza, il rafforzamento del personale e la riduzione delle liste d’attesa.

Rabuffi ha inoltre espresso preoccupazione per il peso assunto dai privati nell’operazione, evidenziando i possibili rischi di un modello che affida a soggetti esterni una parte rilevante dell’investimento e della gestione dei servizi non strettamente sanitari.