Pallavolo Sangiorgio, l’opposta Chiara Errico rinforza il reparto d’attacco

Arriva dalla Puglia il nuovo volto della squadra Pallavolo Sangiorgio in vista della prossima stagione nel campionato di B2. La società rende noto di aver trovato l’accordo con l’opposta brindisina per la stagione 2021/2022.

Chiara Errico è nata ad Ostuni, provincia di Brindisi, è alta 178 centimetri, negli ultimi due campionati ha vestito la maglia del River Volley in serie D. Nata nel settore giovanile della società locale ha acquisito esperienza di gioco nelle serie regionali pugliesi (tra D e C), la nuova opposta albiceleste nel 2019 è arrivata a Piacenza per motivi di studio (frequenta nella sede dell’Università Cattolica di Piacenza) e, dopo un breve periodo nel Csi, ha giocato al River Volley. Ultima tappa prima di accettare la proposta della Pallavolo Sangiorgio per la stagione, la prima per lei nel campionato di B2. Stagione che alzerà il sipario il venerdì 20 agosto con il raduno presso la Bellotta a Valconasso di Pontenure.