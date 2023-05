Pane in Piazza 2023, specialità piacentine e non solo. Si sforna la solidarietà

Pane in Piazza 2023 dal 19 al 21 maggio prossimo il pane e specialità piacentine e non solo scendono in piazza Cavalli con proposte appena sfornate.

Presentata ufficialmente questa mattina l’edizione di Pane in Piazza l’occasione per gustare e portare a casa pane artigianale, pizza, focaccia chisolini appena sfornati. Sarà l’occasione per itrovare o scoprire quelle che ono le specialità del nostro territorio.

Alla presentazione dell’iniziativa in Comune presenti l’assessore Simone Fornasari, il presidente dei panificatori Alberto Sala e il presidente provinciale di Croce Rossa Alessandro Guidotti.

Pane in Piazza il ritorno

“Finalmente dopo il periodo della pandemia possiamo tornare in piazza – ha spiegato il Presidente dell’Associazione Panificatori Alberto Sala – l’iniziativa ha lo scopo di mettere in risalto la produzione artigianale del pane piacentino uno dei quali è la treccia piacentina”.

Pane in Piazza le novità

“Tra le novità di quest’anno prepareremo il buslà, dolce tipico piacentino – ha detto ancora Alberto Sala – e non è finita qui quest’anno ci sarà lo stand della birra artigianale che ha tra gli ingredienti anche il pane, un esperimento molto ben riuscito, attendiamo con curiosità il responso dei consumatori Piacentini”.

Ospiti Speciali

“Durante i tre giorni di Pane in piazza avremo anche ospiti – ha anticipato Sala – saranno presenti in piazza Cavalli panificatori che arriveranno da Bari, Lecce, Treviso, Venezia e Milano. Sarà l’occasione per assaggiare le specialità di quei territori anche queste appena sfornate”.

Una festa dal cuore buono

“Come in ogni edizione – continua Alberto Sala – anche quest’anno gran parte dell’incasso andrà per fini benefici, quest’anno abbiamo scelto di fare una donazione alla fine della festa in favore della Croce Rossa sezione di Piacenza.”

Informazioni

La Manifestazione avrà il suoi stand in Piazza Cavalli da venerdì 19 a domenica 21 maggio l’orario dalle 9 alle 20. Approfondimenti sulla pagina degli eventi