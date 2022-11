La proposta di Paola De Micheli: “Un’iniziativa per ricordare Francesco Cacciatore, modello autentico di servitore della città” – AUDIO

“Un’iniziativa istituzionale per ricordare Francesco Cacciatore”. Lo ha chiesto Paola De Micheli, consigliere comunale del Pd. Cacciatore, ex vicesindaco di Piacenza e storico volto della politica piacentina, era infatti deceduto lo scorso 8 novembre in seguito a una malattia.

“Ha incarnato i valori della sinistra, si distingueva per rigore, competenza e pragmatismo. Era leale, questa era una sua straordinaria qualità, aveva una grande passione per Piacenza e ogni sua azione era orientata a ottenere il meglio per questa città. Appassionato di sport, ne ha sempre rimarcato l’aspetto educativo”.

“L’amministrazione si adoperi insieme alla città per ricordarlo in maniera stabile alle nuove generazioni, un modello autentico di servitore della città”.