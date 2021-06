Perde il controllo dell’auto e si ribalta, grave un giovane a Borgonovo

Perde il controllo dell’auto, grave un 22enne. I fatti sono accaduti intorno alle 20 di oggi, domenica 27 giugno. Il giovane stava viaggiando lungo la Provinciale 11, nei pressi di Borgonovo, al volante di una Toyota Yaris. Improvvisamente, per motivi da chiarire, il ragazzo ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi in un campo a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il ferito dall’abitacolo accartocciato. I soccorsi hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha condotto il 22enne al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Come detto, le sue condizioni sono gravi.