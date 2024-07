Perde il controllo dell’auto in A1 ed esce di strada ribaltandosi, grave un uomo

Perde il controllo della vettura in autostrada, grave un uomo. I fatti sono accaduti questa mattina in A1. Un uomo stava viaggiando in direzione Bologna quando, all’altezza di Fiorenzuola, ha perso il controllo dell’auto.

Dopo aver sfondato la recinzione laterale, il conducente ha terminato la propria corsa nel campo adiacente, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato il ferito a uscire dall’abitacolo accartocciato.

I sanitari, considerate le ferite, hanno disposto il trasporto in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma.