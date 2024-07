Motociclisti feriti a Bobbio e Lugagnano, doppio intervento dell’eliambulanza: sono gravi

Con la moto si schianta contro un’auto, grave centauro. I fatti sono accaduti intorno alle 12,30, nei pressi di Bobbio. Il motociclista stava viaggiando lungo la Statale 45 quando, per motivi da chiarire, si è scontrato con una vettura.

Nell’impatto, l’uomo ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Considerate le lesioni riportate, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha condotto il ferito al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma.

Un altro centauro ferito a Lugagnano

Un altro motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale, questa volta nei pressi di Lugagnano. In questo caso, però, il centauro ha perso il controllo della moto in autonomia ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Anche per lui i sanitari hanno disposto il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.