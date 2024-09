Piacenza avanti in Coppa Italia Serie D: Corradi e Bithiene ribaltano il Fanfulla

Subito sorrisi in casa Piacenza calcio alla prima uscita ufficiale dopo quasi un mese di preparazione. I biancorossi di mister Rossini, nel primo turno di Coppa Italia Serie D, espugnano la Dossenina di Lodi con i gol di Mattia Corradi e Billy Bithiene, bravi a ribaltare l’iniziale vantaggio del Fanfulla firmato da Christian Tomella. Una vittoria che fa ben sperare, soprattutto in vista dell’esordio in Campionato fissato per domenica prossima in trasferta sul campo del Cittadella Vis Modena.

Tornando sulla Coppa, invece, i trentaduesimi si giocheranno il 6 novembre, ma l’avversario è ancora da scoprire.

Il tabellino

FANFULLA: Cerami, Cabri, De Petri, Latini, Bianchi, Arcidiacono, Bozzuto, Donnemma, Carrer, Mandelli, Tomella. All. Serafini

PIACENZA: Morosoli, Grieco, Bithiene, Recino, Corradi, Somma, Argint, Mauri, Silva, Napoletano, Iocolano. All. Rossini

GOL: 6′ Tomella, 22′ Corradi, 55′ Bithiene