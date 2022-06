Piacenza Baseball, i risultati del settore giovanile: bella vittoria per l’U14, sconfitta di misura per l’U12

Dopo un week-end avaro di soddisfazioni le giovanili del Piacenza Baseball rialzano la testa, portando a casa buone prestazioni. A far meglio l’U14 capace di battere nettamente 12-3 l’Oltretorrente Parma. Al Montesissa i biancorossi hanno lasciato le briciole ai cugini parmensi assicurandosi la vittoria nella prima parte del derby. L’allenatore Andrea D’Auria ha scelta la seguente formazione. Chalas, Agosti (Ramirez), D’Auria., Achilli, Travaini, Pucci, Davoli, Esposito (Mendoza), Riviera.

OLTRETORRENTE 0-0-0-2-0-1 3

PIACENZA 3-3-3-2-1-R 12

E per poco anche l’U12 non ha fatto il colpaccio. Al termine di un incontro certamente più teso ed equilibrato, i piccoli di Bertonazzi hanno ceduto 13-11 ai Crocetta Lions di Parma. Decisivo lo strappo ospite al terzo inning che generava quel piccolo margine di vantaggio dei Lions che purtroppo i nostri non riuscivano a rimontare. Terminata la prima fase ora il Piacenza U12 attende il calendario del girone di consolazione che lo terrà impegnato fino a luglio. Questi i ragazzi della partita. Caminati, Milani, Agosti, Bertonazzi, Achilli, Mendoza, Ozzola, Ferrari, Chavarria.

CROCETTA LIONS 1-0-4-1-3-4 13

PIACENZA BASEBALL 0-1-1-1-4-4 11

Ha riposato l’U15 che tornerà in campo sabato pomeriggio al De Benedetti (ore 16) nella sempre attesa sfida con Codogno.