Caffè Biancorosso: Rossini torna alla guida del Piacenza Calcio

Ogni mercoledì alle 9:30, su Radio Sound, Massimo Casale e Andrea Amorini conducono Caffè Biancorosso, la rubrica dedicata alle vicende del Piacenza Calcio. Nell’ultima puntata, ospite speciale è stato Stefano Rossini, tornato sulla panchina biancorossa dopo un mese e mezzo di assenza. Tra analisi, riflessioni e prospettive future, l’allenatore ha condiviso il suo punto di vista sulla difficile situazione della squadra, impegnata a risalire da una classifica complicata.

Rossini: “Serve ritrovare spensieratezza”

Stefano Rossini, richiamato dopo una settimana turbolenta, ha sottolineato quanto sia cruciale ritrovare la serenità mentale per affrontare le sfide future. “In questo momento la squadra è bloccata mentalmente,” ha dichiarato Rossini. “Quando manca lucidità, anche il fisico non risponde. I giocatori devono tornare a vivere il calcio come un gioco, riscoprendo il divertimento e la spensieratezza che rendono possibile dare il massimo.“

L’allenatore ha spiegato di aver parlato con i giocatori per aiutarli a isolarsi dalle pressioni esterne e concentrarsi solo sul campo. Nonostante la striscia di risultati negativi, Rossini è convinto che il gruppo possa ritrovare competitività, puntando su correttivi mirati durante il mercato invernale.

La sfida contro il Forlì: banco di prova cruciale

Dopo il ritorno in panchina con la Coppa Italia (vittoria 2-1 contro il Villa Valle), Rossini ha guidato la squadra in campionato contro l’Imolese, portando a casa una sconfitta per 3-1 e domenica ci aspetta l’insidiosa trasferta con il Forlì (seconda in classifica). “Ogni partita è una lezione,” ha detto Rossini, “e dobbiamo imparare dagli errori per migliorare. Sono tornato per dare il massimo e tirare fuori questi ragazzi dalla situazione in cui ci troviamo.“

Con una classifica che vede il Piacenza nei playout, la gara contro il Forlì rappresenta un test fondamentale per dimostrare che la squadra può lottare per la salvezza.

Il prossimo mercato del Piacenza Calcio

Con il mercato di dicembre ormai alle porte, il Piacenza Calcio si prepara a valutare i correttivi necessari per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Il tecnico Stefano Rossini, intervenuto a Caffè Biancorosso, ha ribadito l’importanza di non stravolgere la rosa, ma di concentrarsi su interventi mirati. “Le rivoluzioni, spesso, peggiorano le cose“, ha sottolineato Rossini, invitando a ponderare attentamente ogni scelta. L’obiettivo è trovare giocatori in grado di portare esperienza e serenità, evitando di destabilizzare un equilibrio già precario. La dirigenza biancorossa valuterà le opzioni disponibili sul mercato, puntando su rinforzi che possano incidere nei reparti più critici senza compromettere l’armonia del gruppo.

Prossimo incontro: Forlì – Piacenza

Domenica 1 dicembre 2024 il Piacenza Calcio sarà impegnato nella difficile trasferta contro il Forlì, in una gara cruciale per il riscatto. La partita, valida per il campionato di Serie C, inizierà alle ore 14:30, ma l’emozione prenderà vita già dalle 14:00 con la LIVE esclusiva su Radio Sound. Dopo le difficoltà degli ultimi incontri, i biancorossi cercano di invertire la rotta, puntando su compattezza e determinazione. Il Forlì, attualmente in una posizione di classifica più tranquilla, rappresenta un avversario ostico, ma il Piacenza è chiamato a rispondere con una prova di carattere. L’analisi della sfida e tutti gli aggiornamenti saranno raccontati dalla voce di Radio Sound, per vivere ogni istante insieme ai tifosi.

Prossima gara

Domenica 1 dicembre 2024

Forlì – Piacenza

LIVE dalle 14 su Radio Sound (fischio d’inizio ore 14:30). Radiocronaca di Andrea Amorini.

Mercoledì 4 dicembre 2024

Ottavi Coppa Italia Serie D: Sant’Angelo – Piacenza (ore 14:30)

