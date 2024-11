Piacenza Calcio: Tra Cambi di Allenatore e Nuovi Obiettivi – Il Punto su “Caffè Biancorosso”

Errore: L'attributo resource non è valido.

Caffè Biancorosso, l’appuntamento settimanale imperdibile per tutti i tifosi del Piacenza Calcio, torna ogni mercoledì alle 9:30 su Radio Sound. La rubrica, condotta da Massimo Casale con la partecipazione dell’opinionista Andrea Amorini, offre analisi, opinioni e interviste esclusive con i protagonisti del mondo biancorosso. Un’occasione unica per restare aggiornati sulle ultime novità della squadra, con approfondimenti che arrivano direttamente dalla voce dei dirigenti e degli addetti ai lavori.

Il caos delle ultime ore

Il Piacenza Calcio è reduce da una giornata tumultuosa che ha visto il susseguirsi di decisioni cruciali e controverse. Durante la puntata di oggi di Caffè Biancorosso, in onda ogni mercoledì alle 9:30 su Radio Sound, il conduttore Massimo Casale ha approfondito i fatti con l’opinionista Andrea Amorini e il presidente Marco Polenghi, ospite speciale.

Le scelte di ieri, che includevano l’ingaggio temporaneo di Simone Bentivoglio come allenatore e la successiva revoca del suo incarico in serata, hanno messo in evidenza un clima di confusione nella gestione della squadra. Alla guida tecnica è tornato Stefano Rossini, licenziato in precedenza per fare spazio a Parlato.

Le dichiarazioni del Presidente Polenghi

Il presidente Marco Polenghi ha spiegato i motivi di queste decisioni, definendole necessarie per cercare di invertire la rotta di una stagione finora deludente. Ha sottolineato la volontà di offrire una “seconda chance” a Bentivoglio, ma la reazione negativa dei tifosi, in particolare della Curva Nord, ha costretto la società a fare marcia indietro.

“Rappresentiamo Piacenza, e la città deve essere in armonia con le scelte del club. Non potevamo ignorare le opinioni della nostra tifoseria,” ha dichiarato Polenghi.

Un nuovo direttore sportivo per rilanciare il Piacenza

La società ha nominato Carlo Maria Zerminiani come nuovo direttore sportivo. La scelta, come spiegato da Polenghi, è stata dettata dalla sua esperienza nelle promozioni dalla Serie D alla Serie C. Il presidente ha ribadito che la responsabilità delle decisioni sportive è interamente nelle mani del presidente e del vicepresidente, mentre i soci finanziatori restano tutelati e distanti dalle questioni tecniche.

Obiettivi futuri: dalla confusione alla salvezza

Andrea Amorini ha sottolineato che l’obiettivo primario per il Piacenza deve essere la salvezza. Polenghi ha confermato questa visione, dichiarando che da ora in poi si lotterà su ogni pallone, cercando di riportare grinta e determinazione in campo.

Con il calciomercato alle porte e una società che sembra voler assumere maggiore responsabilità operativa, i tifosi sperano in un cambio di rotta per una stagione finora segnata da troppe incertezze.

Prossimo incontro contro il Villa d’Almè e Imolese

Oggi, alle ore 17:00, il Piacenza Calcio scenderà in campo per affrontare il Villa d’Almè nei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Un incontro che potrebbe rappresentare un’importante iniezione di fiducia per i biancorossi, reduci da un periodo di cambiamenti turbolenti. La squadra, guidata nuovamente da Stefano Rossini, cercherà di conquistare una vittoria per riportare entusiasmo tra i tifosi e iniziare a costruire una nuova identità.

L’attenzione si sposta poi al prossimo appuntamento di campionato: domenica 24 novembre alle ore 14:30, il Piacenza ospiterà l’Imolese. Sarà un match cruciale per risollevare una classifica che, al momento, non rispecchia le ambizioni della società. Ogni punto è fondamentale per ritrovare stabilità e guardare con maggiore ottimismo al futuro.

Prossima gara

Stasera, 20 novembre 2024

Coppa Italia: Piacenza – Villa d’Almè ore 17



Domenica 24 ottobre 2024

Piacenza – Imolese

LIVE dalle 14 su Radio Sound (fischio d’inizio ore 14:30).

Radiocronaca di Andrea Amorini.

