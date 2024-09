Piacenza – Lentigione LIVE dalle 15:00 su Radio Sound

Dopo la vittoria nel Derby col Fiorenzuola, il Piacenza è pronto a tornare in campo al “Garilli” per affrontare il Lentigione. La vittoria di domenica scorsa ha fatto bene al morale della squadra, ma soprattutto alla classifica: i biancorossi, infatti, si sono portati a 6 punti totali in queste prime 3 giornate e ora si trovano a -1 da Forlì e Imolese. Nella partita odierna, gli uomini di Rossini dovranno cercare la terza vittoria consecutiva, per iniziare a inseguire le prime in classifica e non perdere punti per strada.

La probabile formazione

Piacenza (4-3-3): Franzini, Argint, Silva, Somma, Iob, Bachini, Corradi, Santarpia, Mauri, Recino, Sartore. All. Rossini.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli