Piacenza nel cuore spegne 25 candeline il 4 luglio in Piazza Cavalli. Sant’Antonino riporterà nel cuore della città le canzoni della tradizione, primo spettacolo che apre il periodo post pandemia e vuole essere un segno di speranza in musica, con le canzoni del nostro dialetto.

Piacenza nel Cuore è giunta alla XXV.a edizione e Marilena Massarini, anima della manifestazione, è molto orgogliosa del quarto di lustro raggiunto, senza soluzione di continuità, per uno spettacolo molto amato ed all’insegna della tradizione, che guarda al passato, ma proietta il dialetto nel futuro della nostra città, accogliente, ma dalle radici profonde.

Marilena Massarini, anima della nota manifestazione

“Il Comune di Piacenza fin dal lontano 1996 accordò il patrocinio a Piacenza nel Cuore, che riprendeva un’antica tradizione– ci spiega Marilena Massarini – riconoscendone il ruolo culturale e sociale: da allora il sodalizio è vincente e sostenuto dalla Banca di Piacenza e dalla Cantina Valtidone, cui si è aggiunta la Cooperativa San Martino, sempre attente alla valorizzazione delle nostre eccellenze.

La rassegna dialettale sarà modulata in base alle prescrizioni dettate dalle norme di sicurezza, quindi, per rispettare i distanziamenti prescritti sul palco e in piazza, l’orario d’inizio sarà anticipato alle ore 20.00 e si invitano i cittadini a presentarsi per tempo, in quanto chi prima arriverà potrà accomodarsi sulle sedie della platea predisposta dal Comune di Piacenza.

Il programma

Il programma della serata sarà molto vario essendo il risultato di una ricerca di brani tradizionali che vanno dalla classica “Canson ‘d ca nossa”, inno della festa di Piazza Cavalli per Sant’Antonino risalente agli anni ’50 che era un cavallo di battaglia di Pino Boeri, fino “Al me Trebbia” di Lamberti. Un brano estremamente attuale, vista la riscoperta delle rive del fiume in questi giorni.

Tornerà sul palco di Piazza Cavalli anche Mario Schiavi, cantautore che proporrà una canzone dedicata al tragico periodo vissuto da Piacenza negli ultimi mesi. Lo farà cantando versi in vernacolo sulla musica di celebri canzoni.

Si esibirà anche Mauro Sbuttoni, autore e interprete di brani blues in dialetto. Una dimostrazione della versatilità del nostro vernacolo, col quale si possono comunicare sentimenti difficilmente descrivibili con frasi in lingua.

Sarà poi la volta di Maurizio Pitacco che accompagnerà la serata con la sua magica chitarra. Inoltre dedicherà a Piacenza un brano allegro che guarda al futuro con speranza.



La colonna sonora della serata sarà curata dall’orchestra di Marino Castelli con i fratelli Gigi e Mauro Migliori, la cantante piacentina Daniela e il maestro Alberto Kalle fuoriclasse della fisarmonica. Eccezionalmente verranno presentati due valzer piacentini. In particolare scritti per Piazza Cavalli oltre 70 anni fa che saranno interpretati con tre fisarmoniche alla vecchia maniera della nostra tradizione.

Piacenza nel Cuore – prosegue Marilena Massarini – vuole rappresentare un segnale di speranza e la fiducia nel futuro. Senza dimenticare chi ci ha lasciati, pur rimanendo sempre nei nostri cuori, come il maestro Nelio Pavesi al quale verrà dedicato uno speciale tributo.

Piacenza nel cuore spegne 25 candeline il 4 luglio in Piazza Cavalli – AUDIO