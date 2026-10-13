“Accesso abusivo” alla pagina Facebook della piscina di Sarmato, il sindaco Claudia Ferrari sceglie i lavori di pubblica utilità

Sessanta ore di lavori di pubblica utilità presso l’associazione Verso Itaca di Piacenza. È questa la strada scelta dal sindaco di Sarmato, Claudia Ferrari, per definire il procedimento penale che la vede coinvolta con l’accusa di accesso abusivo alla pagina Facebook “Piscina di Sarmato”.

La vicenda della pagina Facebook “Piscina di Sarmato” risale al 2021

La vicenda risale al 2021 e nasce da un contrasto con Maurizio Bertolotti, ex gestore della piscina comunale, che aveva presentato una denuncia nei confronti della prima cittadina e del suo compagno, Matteo Zangrandi.

Per quest’ultimo la Procura ha chiesto l’archiviazione, mentre il procedimento nei confronti della sindaca è proseguito.

Messa alla prova, volontariato e scrittura creativa presso Verso Itaca

Ferrari ha deciso di ricorrere alla messa alla prova per evitare i tempi lunghi della giustizia e concentrarsi sull’attività amministrativa.

Le 60 ore di volontariato saranno dedicate alla scrittura creativa autobiografica, con l’obiettivo di promuovere la cultura della riparazione.

La messa alla prova non costituisce una condanna né un’ammissione di colpevolezza

La messa alla prova non costituisce una condanna né un’ammissione di colpevolezza: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con una dichiarazione di estinzione del reato.