Gossolengo si veste d’autunno, il 18 ottobre torna la Castagnata con i Mercanti di Qualità

I colori e i profumi dell’autunno arrivano a Gossolengo con la Castagnata 2026 e i Mercanti di Qualità, in programma domenica 18 ottobre.

Mercatini, moda, sapori autunnali, musica e iniziative per i giovani: Gossolengo si prepara a vivere una domenica all’insegna della convivialità e delle tradizioni. Dalle 12 spazio al food e alla castagnata a cura della Pro Loco, mentre nel pomeriggio sono in programma musica e consegna delle borse di studio.

Protagoniste della manifestazione saranno le bancarelle dei Mercanti di Qualità, con un mix di moda, idee originali e novità. Un appuntamento dedicato a chi ama passeggiare tra le proposte degli espositori, curiosare tra prodotti e articoli selezionati e approfittare dell’atmosfera tipica delle feste autunnali.

A partire dalle ore 12, spazio ai sapori della stagione con il food e la tradizionale castagnata, curati dalla Pro Loco di Gossolengo. Un momento conviviale che accompagnerà la giornata, valorizzando uno dei simboli più amati dell’autunno e offrendo ai partecipanti l’occasione di ritrovarsi attorno alla buona tavola.

Il programma proseguirà nel pomeriggio. Dalle 15.45 è prevista la musica con “Nuova Armonia”, che accompagnerà i presenti con un momento dedicato all’intrattenimento. Nel corso del pomeriggio si svolgerà inoltre la consegna delle borse di studio, un’iniziativa che darà spazio al merito e all’impegno dei giovani.

La Castagnata 2026 con i Mercanti di Qualità si presenta così come un appuntamento che unisce commercio, tradizione e partecipazione, portando nel cuore di Gossolengo l’atmosfera della stagione autunnale.

L’appuntamento è per domenica 18 ottobre a Gossolengo, per una giornata tra bancarelle, castagne, musica e iniziative dedicate alla comunità.