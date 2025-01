Pistoiese – Fiorenzuola 2-0, parte con un ko l’avventura di Ciceri sulla panchina rossonera. Il tecnico: “Paghiamo gli episodi” AUDIO

Il Fiorenzuola inaugura il suo 2025 con un nuovo timoniere in panchina. Mister Andrea Ciceri torna alla guida dei rossoneri dopo oltre un lustro e lo fa nella gara esterna contro la Pistoiese di Mister Villa, quinta forza del Campionato Serie D Girone D 2024/2025 al giro di boa.

I rossoneri si schierano con il 4-3-3 e cercando da subito di dare battaglia, trovando una grande occasione con Cancello al 5’, ma l’attaccante rossonero viene contratto d’esperienza dalla difesa locale e non riesce a trovare il tap in dal cross sulla destra.

Ancora i rossoneri trovano direttamente da rimessa laterale offensiva un pallone che batte per due volte in area piccola, ma Censi non trova la deviazione da posizione favorevolissima.

La Pistoiese passa al 26’, con il traversone su punizione da parte di Maldonado che trova in pieno il colpo di testa di Pinzauti sotto la traversa. 1-0.

Ancora Censi al 36’ prova dai 25 metri il jolly aprendo il destro e cercando l’incrocio sul palo più lontano, ma la palla è alta di poco.

Partono forte i padroni di casa nel secondo tempo, con Sparacello che per ben 2 volte nei primi 8 minuti mette i brividi a Gilli e compagni.

Nelle fila del Fiorenzuola fa il suo esordio Carrozza, arrivato in settimana, al posto di Cancello, ma al 69’ arriva il raddoppio dei padroni di casa con una vera e propria gemma. Sparacello riceve dalla destra sui 25 metri, e con un bolide sotto la traversa di interno-collo trafigge imparabilmente Gilli facendo esultare il tifo locale.

La partita vede i rossoneri provare un tiro rasoterra con Carrozza al 77’, ma il pallone viene tenuto in due tempi da Cecchini che fa buona guardia.

Si rivede negli ultimi 10 minuti anche Sementa, out per tutto il girone di andata dopo un buon inizio di stagione, ma la partita sembra scivolare alla conclusione senza ulteriori scossoni.

I padroni di casa sprecano il ko definitivo entrando nel primo del 5 minuti di recupero, mentre il Fiorenzuola non riesce a riaprire la contesa nonostante il colpo di testa da angolo effettuato da Peretti. Finisce 2-0 per la Pistoiese.

18° Giornata Campionato Serie D Girone D 2024/2025

F.C. Pistoiese vs U.S. Fiorenzuola 2-0

F.C. Pistoiese: Cecchini; Accardi (60’ Mazzei); Basanisi; Donida; Maloku (63’ Grilli); Polvani ©; Strickler (70’ Diodato); Greselin (63’ Kharmoud); Maldonado; Pinzauti (75’ Simeri); Sparacello. All. Villa. A disposizione: Mosti; Cuomo; Larhrib; Foresta

U.S. Fiorenzuola: Gilli; Parisi; Ronchi ©; Oboe (79’ Sementa); Lauciello; Censi; Gavioli; Postiglioni (69’ Trovade); Cancello (58’ Carrozza); Bran (69’ Peretti); Niccolai (74’ De Simone). All. Ciceri. A disposizione: Cabrini; Concari; Tringali; Rota.

Arbitro: Pani da Sassari – Assistenti: Moroso da Sassari e Fiordi da Gubbio

Reti: 26’ Pinzauti (P); 70’ Sparacello (P)

Note: Recupero: 3’ e 5’

Ammoniti: Donida (P); Polvani (P); Pinzauti (P); Lauciello (F)