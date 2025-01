Le sfumature d’amore del maestro Giacomo Puccini con Gli Amici della Lirica il 12 gennaio

Dopo le festività riprendono gli appuntamenti con Gli Amici della Lirica. Il primo evento dell’anno sarà dedicato a Giacomo Puccini: il poeta delle passioni umane.

“Le sfumature d’amore del maestro Giacomo Puccini” è in programma domenica 12 gennaio alle 17 presso la sede degli Amici della Lirica in via Mazzini, 81 a Piacenza.

Sarà esplorato il tema dell’amore e della coppia, un filo conduttore che attraversa la vita e le opere del maestro Puccini, rendendolo un compositore eterno. In programma le più emozionanti romanze e i duetti immortali delle opere pucciniane, per celebrare l’amore e le sue molteplici sfumature attraverso la musica travolgente del grande compositore. Un pomeriggio coinvolgente e ricco di emozioni, in cui il pubblico sarà trasportato nell’universo sentimentale e drammatico che caratterizza capolavori come La Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot.

Partecipano all’evento

STEFANIA FERRARI – soprano

DAVIDE PIAGGIO – tenore

ELIO SCARAVELLA – pianoforte

L’ingresso al concerto è libero sino ad esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni contattare 333/5320655 o scrivere a amiciliricapiacenza@libero.it