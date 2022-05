I Bees si regalano la vittoria su Cremona per chiudere il campionato, ma rimangono fuori dai playoff

Per gli ultimi 40 minuti della stagione i Fiorenzuola Bees affrontano la seconda forza del campionato, la Ferraroni JuVi Cremona 1952, con la volontà di conquistare due punti che, coniugati ad una eventuale sconfitta di Vicenza contro Olginate, vorrebbe dire playoff.

I Bees partono carichi come le molle, trovando in Ricci e De Zardo il primo strappo della gara al 3’ con il 9-3 parziale. Preti con 2 bombe consecutive incendia le retine del PalaMagni in casa juvina, ma De Zardo e Filippini trovano le penetrazioni vincenti per il 14-8 che mette in cassaforte la prima metà di quarto.

Fiorenzuola tira con percentuali altissime nel primo quarto, con le triple di Bracci e Alibegovic che portano i Bees fino al 25-13 all’8’, con Cremona che riesce a ricucire leggermente grazie al solito Preti con un 3/3 dall’arco. A fine primo quarto è 26-18.

Fade away di Ricci dalla media distanza al 13’, Rubbini con il coast to coast subito dopo; 37-18 per Fiorenzuola. Milovanovikj con la tripla cerca di dare aria al gioco di coach Crotti, ma Livelli con 5 punti consecutivi fa esplodere ciò che è di presente ad un PalaMagni purtroppo a porte chiuse, con Fiorenzuola incapace di vedere uno spettacolo come quello targato Bees del primo tempo. 48-28 al 27’.

Cremona tuttavia non demorde, prova a sfruttare un buon momento con 0-8 di break targato Bona e Milovanovikj e ricuce al -11 a fine primo tempo. 49-38.

Secondo tempo

Due triple consecutive di Alibegovic fanno mostrare i muscoli allo sciame anche in apertura di secondo tempo, con il 57-40 del 23’ che fa esplodere ancora una volta la panchina della squadra di coach Galetti.

La JuVi Cremona prova a rispondere con Fumagalli e le sue proverbiali scorribande dentro l’area (66-48 al 29’), ma la penetrazione mancina di Alibegovic chiude il terzo quarto sul 68-49.

Negli ultimi 10 minuti di gioco viene da subito alzato il livello di nervosismo in campo, con fallo tecnico alla panchina di Fiorenzuola da parte dei grigi e Cremona che prova a ricucire con un alito di entusiasmo. 73-55 al 34’ e timeout per i Bees.

Alibegovic scalda se possibile ancora di più l’ambiente con altre due triple personali inframezzate dalla tripla di Vacchelli. 79-58 al 36’.

Fiorenzuola va avanti fino alla fine con un’altra tripla di Alibegovic, con il finale che recita 88-70 in favore dei Bees che si regalano una vittoria di prestigio che purtroppo è vana a causa della vittoria sul finale di Vicenza contro Olginate.

Fiorenzuola Bees vs Ferraroni JuVi Cremona 88-70

(26-18; 49-38; 68-49)

Fiorenzuola Bees: Bracci 3; Rubbini 16; Alibegovic 26; Livelli 8; Superina; Filippini 6; Avonto ne; Bussolo; De Zardo 15; Ricci 14; Jovanovic. All. Galetti

JuVi Cremona 1952: Di Meco 2; De Martin; Milovanovikj 16; Bona 11; Nasello 6; Dal Cero; Fumagalli 15; Vacchelli 6; Giulietti 2; Preti 12; Villa ne; Gobbato ne. All. Crotti

Arbitri: Luchi – Chiarugi