Placentia Half Marathon, i top runner pronti allo start. Record? Occhi puntati sulla categoria femminile – AUDIO

In piazza Cavalli, traguardo della 26esima edizione della Placentia Half Marathon, si è celebrata la consegna dei pettorali ai top runner, coloro che in sostanza hanno raggiunto Piacenza con un unico obiettivo, vincere.

In campo maschile occhi puntati sul keniota Isaac Kipkemboi Too. Il 23 enne della società Runtogether non ha potuto essere presente alla serata, ma sarà ai blocchi di partenza domenica mattina con il pettorale numero 1. Per lui un personale di 1.00.11″ fatto registrare a Valencia, in Spagna, nell’ottobre dello scorso anno. Quest’anno ha corso in 1.01 e 54″ a Shanghai. Attenzione anche ai suoi sui connazionali Ishmael Kalale e Solomon Koech, rispettivamente pettorali n 3 e 4. Il primo vanta un primato di 1:00 e 47″, ottenuto a Lisbona nel 2018, il secondo ha corso in 1:00 e 56″ a febbraio del 2020, prima del lockdown. Fondamentale la presenza dimenticare il pacemaker Castor Omweni Mogeni. Attenzione anche a John Hakizimana dal Ruanda, quest’anno ha corso in 01.01.43″ a Padova e potrebbe insidiare l’egemonia keniota. Tra i top runner anche i due atleti dell’Atl. Rodengo Saiano Mico: Youssef Aich (Marocco) e Issam Madaouh (Italia). Altro italiano da non perdere di vista sarà Fabio Ercoli (Circolo Minerva). In lista poi anche Angino Adimasu Asado (Etiopia).

Tra le donne confermate le due keniane: Morine Gesare Michira e Dorine Jerop Murkomen, entrambe del gruppo austriaco Run2gether. La prima ha un primato di 1.08.40 (il record della PHM appartiene a Viola Jelegat che nel 2017 chiuse in 01.09 e 27″), quindi Michira ha nelle gambe il potenziale primato, benché si esprima più volentieri sui 5000. Attenzione massima a Lenah Jerotich (Kenya) vincitrice della scorsa edizione. Con loro il pacemaker keniano Simon Kamau Njeri, tra le italiane da segnalare Romina Casetta e Luciana Bertuccelli.

L’obiettivo della 26^ Placentia Half Marathon è quello di poter migliorare i due prestigiosi record della corsa sia al maschile che al femminile. Entrambi i record sono stati ottenuti nel 2015. Il record maschile è di 1.00’41” ottenuto dal keniano Thomas James Lokomwa purtroppo deceduto per un incidente stradale il 21 settembre del 2016. Il record femminile appartiene 1.09’27” della sua connazionale Viola Jelagat.

“Se dovessi sbilanciarmi – spiega Michele Marescalchi, voce storica della Placentia Half Marathon – direi che è più facile che sia infranto il record femminile, però mai dire mai. Il caldo come quello di oggi è un avversario in più, inoltre i Campionati Italiani che si tengono a Brescia ci hanno tolto tutto il parco degli atleti italiani e anche qualche straniero tesserato in Italia. Però abbiamo un paio di atleti kenyani e una gara femminile dove potremmo trovare il nuovo record”.