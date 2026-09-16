Polizia stradale, oltre 200 persone controllate in una settimana: contestate 171 infrazioni, decurtati 183 punti, 8 patenti ritirate

Nel corso dell’ultima settimana, interessato anche da elevati flussi di traffico per il rientro dalle ferie estive e la ripresa delle attività lavorative e scolastiche, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli stradali in città ed in tutto il territorio della Provincia di Piacenza per garantire la sicurezza sulle strade e prevenire i sinistri derivanti da disattenzioni o comportamenti scorretti alla guida.

In particolare, la locale Sezione di Polizia Stradale ha svolto numerosi servizi diretti al controllo di veicoli e conducenti, implementando le attività di controllo e la presenza sul territorio, con specifico riguardo alle infrazioni più frequenti, quali l’uso del telefono cellulare durante la marcia, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di cinture di sicurezza.

Inoltre, nel fine settimana dal 11 al 13 settembre si è realizzato un servizio mirato al contrasto della guida dopo aver assunto alcolici o sostanze stupefacenti anche nell’ambito della mirata campagna coordinata di prevenzione, vigilanza e controllo “Questa sera guido io!” organizzata dal Servizio Polizia Stradale.

I principali atteggiamenti imprudenti rilevati restano il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e la distrazione dettata dall’uso dello smartphone durante la guida, oltre all’eccessiva velocità su alcune note arterie statali e provinciali. Nonostante tali pericolosi comportamenti mettano a serio rischio l’incolumità non solo degli stessi conducenti sanzionati, ma anche di tutti gli altri utenti della strada, purtroppo sono ancora troppo frequenti.

Complessivamente, nell’ultima settimana le pattuglie della Polizia Stradale di Piacenza hanno controllato oltre 200 persone, contestato 171 infrazioni e decurtato 183 punti, ritirando 8 patenti (di cui 1 per guida in stato di ebrezza e 1 per guida dopo aver assunto stupefacenti) e 4 carte di circolazione.