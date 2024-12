Provincia, investimenti da 18,5 milioni per la viabilità e 18 milioni per l’edilizia scolastica

L’adozione – votata all’unanimità – della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2025-2027 e del Bilancio di previsione 2025-2027 ha caratterizzato il Consiglio Provinciale di venerdì 13 dicembre, riunitosi in forma mista.

Continuità con la programmazione dell’ente

Sia il DUP che il Bilancio di previsione si collocano in sostanziale continuità con la programmazione dell’ente di Corso Garibaldi, e in coerenza con le variazioni di assestamento del bilancio e del programma delle opere pubbliche votate nelle precedenti sedute del Consiglio.

DUP

I dettagli del DUP (e del contesto di luci e ombre in cui si inserisce, come nel caso – che riguarda anche i Comuni – della difficoltà di reperire e trattenere le risorse umane: la Provincia di Piacenza si farà portavoce della questione presso Upi) e del Bilancio sono stati oggetto dell’illustrazione tecnica rispettivamente del direttore generale Vittorio Silva e della dirigente dell’ufficio di staff “Bilancio, Patrimonio e acquisti” Angela Toscani. La presidente Monica Patelli ha sottolineato alcuni dati essenziali: su tutti la conferma della realtà di un ente fortemente vocato all’investimento: nel 2025 oltre 18,5 milioni di euro saranno impiegati per la viabilità e per 18 milioni per l’edilizia scolastica.

Secondo il consueto iter, alla adozione di Dup e Bilancio di previsione seguiranno il parere di competenza dell’Assemblea dei Sindaci, convocata per mercoledì 18 dicembre, e la definitiva approvazione del Consiglio Provinciale, prevista per venerdì 20 dicembre.

Il Consiglio Provinciale ha poi approvato il nuovo schema di convenzione (già preventivamente presentato ai Comuni del territorio) che disciplina il funzionamento della Stazione Unica Appaltante e i rapporti tra la SUA e gli enti aderenti.

Codice degli appalti e convenzioni

Adeguata al nuovo codice degli appalti, la nuova convenzione introduce anche altre novità: vengono regolati i rapporti tra SUA e Comuni per quanto riguarda le gare relative alle diverse tipologie di partenariato pubblico-privato (concessioni, finanza di progetto); viene leggermente incrementata la quota fissa di adesione alla convenzione per tener conto dell’incremento dei costi sostenuti dalla Provincia; vengono rimodulate le quote corrisposte alla Provincia come quota variabile a copertura dei costi e come quota incentivi tecnici; vengono rivisti i limiti massimi dei contributi versati alla Provincia, diversificandoli per dimensione demografica dei Comuni; viene ridotto il contributo versato alla Provincia nel caso di ripetizione della gara.

Rinviato invece alla prossima seduta di Consiglio l’ultimo punto all’ordine del giorno, relativo alle modifiche al regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

L’assemblea è stata come sempre aperta dallo spazio per le comunicazioni: il consigliere con delega all’Emergenza Peste Suina, Federico Bonini, ha annunciato che alla cabina di regia di martedì 17 dicembre parteciperà anche il nuovo commissario straordinario per la PSA, Giovanni Filippini.