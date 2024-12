Con la Box Avt si sostengono i progetti sociali del Comune di Alta Val Tidone

Un progetto pilota che unisce le eccellenze agroalimentari del territorio di Alta Val Tidone alla solidarietà e al sostegno ai servizi sociali del Comune: è questo l’intento del progetto Box AVT che viene presentato a pochi giorni dal Santo Natale.

Un cofanetto regalo per promuovere la tradizione

“Sono state allestite 150 box contenenti 5 prodotti del nostro territorio – spiega Carlo Fontana, consigliere comunale di Alta Val Tidone che ha coordinato l’iniziativa – L’intento era di farne un cofanetto regalo che promuovesse le nostre tradizioni culinarie e valorizzasse i prodotti tipici. In questa prima edizione, che da sperimentale si è trasformata presto in un successo, le box, ideali come strenne natalizie, sono state tutte acquistate dalle aziende partecipanti e già stiamo lavorando alle prossime edizioni, con l’obiettivo di aumentarne la tiratura”.

La valenza sociale

Anche perché, oltre all’aspetto promozionale, il progetto promosso dall’Amministrazione comunale contiene una forte valenza solidaristica e sociale. “L’accordo – spiega Fontana – è che per ogni pacco, 5 euro vengano riconosciuti al Comune di Alta Val Tidone finalizzati al sostegno a progetti sociali locali che, per quest’anno, riguardano la casa per anziani di Pecorara”.

La Box AVT contiene, oltre al Riso al Nero di Pecorara e il Tartufo Nero di Pecorara lavorato dall’azienda Ranca Tartufi che è capofila del progetto, il miele dell’azienda agricola Faunamoro, il formaggio dell’azienda agricola Manfredi e un cacciatorino di Salumi Grossetti.

“Dopo la nascita del progetto di promocommercializzazione del tartufo Nero di Pecorara che abbiamo avviato nei mesi scorsi, la Box AVT è un altro tassello nel piano di valorizzazione del nostro territorio e delle nostre eccellenze su cui il Sindaco Franco Albertini e tutta la nostra Amministrazione comunale punta in modo particolare -sottolinea Carlo Fontana – A tutto ciò si unisce un fondamentale risvolto sociale che è molto importante per la nostra comunità. Ringrazio le aziende che hanno voluto cogliere questa opportunità, partecipando con entusiasmo a questa prima edizione pilota, certi che il progetto possa avere uno sviluppo strategico e importante per la nostra valle”.