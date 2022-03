Provvedimenti alla circolazione in via San Francesco e Strada Val Nure

Si comunica che, per consentire l’effettuazione dei lavori di manutenzione di un apparato telefonico mobile, dalle ore 8 di lunedì 7 alle ore 17 di martedì 8 marzo, in via San Francesco D’Assisi nei pressi del civico 15, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti, dimoranti e accedenti ai passi carrabili di proprietà e/o fruitori dei medesimi, nonché i veicoli degli utenti accedenti all’autorimessa San Francesco, i quali potranno circolare con ingresso e uscita da via XX Settembre).

Inoltre, per garantire l’effettuazione in sicurezza dei lavori di sistemazione della pavimentazione bituminosa, dalle ore 8 di lunedì 7 alle ore 18 di sabato 19 marzo, in Strada Val Nure, nel tratto compreso tra la rotonda formata con via Manfredi e Strada Bobbiese e il punto di accesso al centro di raccolta rifiuti di Iren in prossimità della caserma dei Vigili del Fuoco, sono istituiti il limite di velocità di 30 Km/h e i divieti di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati della carreggiata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e di circolazione (dall’osservanza di quest’ultimo divieto sono esonerati i veicoli che accedono alle varie attività ubicate lungo il tratto stradale, i residenti e i mezzi di soccorso, in relazione alle fasi di svolgimento dei lavori).