Punti di vista: “Sconfitta immeritata”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Feralpisalò – AUDIO

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

A noi il Piacenza non è dispiaciuto e certamente non avrebbe meritato di perdere contro una Feralpi che mi è sembrata lontana parente di quella dello scorso anno. Una partita equilibrata con i biancorossi che si sono fatti preferire per possesso palla e anche atteggiamento, ma hanno avuto il grande torto di non segnare nelle occasioni che hanno avuto.

Lato tattico

Suljic è quello che soffre di più in questo centrocampo a 3: tocca pochi palloni e non ha i tempi per l’inserimento. Ma questa squadra ha l’assoluta necessità di mettere in condizione il nostro numero 8 di essere determinante per esperienza, qualità e personalità. Sempre ottimi segnali da Morra, che da sabato siamo certi di vedere dal primo minuto.

