Radio Sound Party 2026 a Piacenza dal 28 al 30 agosto, programma, Ospiti e Musica all’Arena Daturi

Il Radio Sound Party 2026 si prepara ad animare l’Arena Daturi di Piacenza con una tre giorni ad ingresso gratuito all’insegna di grandi concerti dal vivo, dj set, momenti dedicati allo sport e intrattenimento per tutte le età. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2026, lo storico parco cittadino diventerà il cuore pulsante dell’estate piacentina.

Venerdì 28 Agosto: La Notte degli Anni ’90-2000

La prima giornata del festival prende il via nella fascia serale con i primi dj set firmati Radio Sound e le esibizioni di giovani talenti emergenti come Kate Mari e Sara Naldi. Il momento clou della serata vedrà protagonista lo show live dei Mighty Ninety, pronti a far ballare l’Arena Daturi con le più grandi hit dance ed eurodance degli anni ’90-2000.

Sabato 29 Agosto: Il Main Event con Baby K

Il sabato parte dal pomeriggio con le selezioni musicali urban e reggaeton di Dr. Blake, seguite dal live di Maiisha.

In serata il palco si scalderà con il dj set di Pandho e il warm-up targato Radio Sound. Il momento più atteso vedrà l’esibizione dal vivo della stella del pop italiano Baby K, seguita da un dj set estivo per proseguire la festa fino alle ore 24.

Domenica 30 Agosto: Sport, Talenti Emergenti e il Grande Tributo Finale

La giornata conclusiva copre l’intero arco del weekend con un programma ricco di appuntamenti:

Mattina: Apertura cancelli e spazio allo sport giovanile locale , con esibizioni e attività curate da diverse società del territorio (tra cui Calcio, Basket, Volley, ecc..).

Apertura cancelli e spazio allo , con esibizioni e attività curate da diverse società del territorio (tra cui Calcio, Basket, Volley, ecc..). Pomeriggio: Proseguimento delle attività sportive e inizio della grande maratona musicale guidata dai conduttori di Radio Sound. Sul palco si alterneranno Ranya e Martina CRV (fresche dell’esperienza al Junior Eurovision) e la partecipazione straordinaria di Lorenzo Salvetti .

Proseguimento delle attività sportive e inizio della grande maratona musicale guidata dai conduttori di Radio Sound. Sul palco si alterneranno e (fresche dell’esperienza al Junior Eurovision) e la partecipazione straordinaria di . Sera: Spazio alla presentazione dello staff dell’emittente e ai live di Joe Bless e Jam Caramel. La chiusura del festival sarà affidata alla carica del Tributo a Max Pezzali & 883, per cantare a squarciagola i più grandi successi cantautorali, prima del dj set conclusivo con The Groovy Guys.

Informazioni Utili

Evento: Radio Sound Party 2026

Radio Sound Party 2026 Dove: Arena Daturi, Viale Risorgimento – Piacenza

Arena Daturi, Viale Risorgimento – Piacenza Quando: 28, 29 e 30 Agosto 2026

28, 29 e 30 Agosto 2026 Ingresso: Libero

Consigli Utili per l’Ingresso di Sabato 29 Agosto (Live di Baby K)

In vista dell’elevata affluenza prevista per lo show di Baby K, si raccomanda a tutti i partecipanti di arrivare all’Arena Daturi con abbondante anticipo.

Per garantire la massima sicurezza di tutti i visitatori, l’accesso all’area dell’evento avverrà esclusivamente da un unico varco d’ingresso, dove il personale addetto ai controlli effettuerà le verifiche di rito su ciascun partecipante prima di accedere al parco.

Giungere nel corso del pomeriggio o nella prima serata permetterà di evitare lunghe attese in coda, accedere agevolmente alle aree food & drink e assicurarsi un buon posto sotto il palco per godersi lo spettacolo in totale serenità. Sabato 29 agosto è prevista l’apertura dei cancelli alle ore 16.

Tutti gli aggiornamenti, le schede degli artisti e le informazioni sul programma sono consultabili sui canali ufficiali di Radio Sound Party.

Divertimento per tutti: la storicità della Calcinculo e il Mini Luna Park

Tutti i giorni del festival, l’Arena Daturi si trasformerà in una vera cittadella del divertimento per famiglie, bambini e nostalgici. Tra le attrazioni presenti spicca il ritorno di un grande classico sempre più raro e difficile da trovare nei parchi cittadini: la mitica giostra Calcinculo, pronta a regalare un pizzico di amarcord e divertimento ad altezza d’uomo. Insieme a lei non mancheranno le sfere galleggianti sull’acqua, la pesca verticale e la sfida dei rigori: un’occasione perfetta per vivere l’evento con il giusto ritmo.

Area Food & Drink: Cocktail, Birre e Stand Gastronomici

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva un’ampia area ristoro curata nei minimi dettagli. Gli stand gastronomici proporranno un ricco menù accompagnato da un’ampia selezione di birre, cocktail e servizio bar dedicato, offrendo l’opportunità di cenare al fresco del parco e vivere la tre giorni di festa anche attraverso il gusto.

Sociale e Prevenzione: il Villaggio del Volontariato con CSV

Il Radio Sound Party è anche solidarietà e presenza sul territorio grazie all’allestimento del Villaggio del Volontariato, realizzato in collaborazione con il CSV (Centro di Servizio per il Volontariato). Durante l’evento saranno presenti con i propri stand operativi ed educativi le realtà di ANPAS, Croce Rossa Italiana e Progetto Vita, offrendo ai visitatori un momento d’incontro, informazione e sensibilizzazione sulle attività di soccorso e prevenzione.

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