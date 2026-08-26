Rugby – Lyons pronti per la nuova stagione: i nuovi volti dal vivaio per la prima squadra

Sitav Rugby Lyons conferma e sostiene la propria linea verde, puntando ancora una volta sui giovani talenti del proprio settore giovanile in vista della prossima stagione in Serie A Elite. Dopo i notevoli numeri dell’annata 2025/2026, che ha visto una partecipazione record di giocatori “Made in Lyons” nel roster della prima squadra, la pattuglia di giocatori piacentini aumenta ancora di qualche unità, puntando ancora una volta sulla sostenibilità del progetto sportivo e sulla valorizzazione dei giocatori formati dal settore giovanile bianconero.

Con l’inizio della preparazione si sono già uniti alla rosa della prima squadra tre giovani talenti bianconeri in uscita dall’Under 18 che l’anno scorso ha partecipato al Campionato Nazionale di categoria (prima volta per una formazione Lyons), e che hanno meritato la chiamata diretta agli ordini di Tino Paoletti e Giulio Forte. Si tratta dei classe 2007 Filippo Isola, Lorenzo Barbieri e Mattia Montesissa, tre dei migliori prospetti bianconeri. Isola (mediano di mischia) e Barbieri (terza linea) hanno già avuto modo di esordire in prima squadra nella passata stagione, destando un’ottima impressione e dimostrandosi pronti ad affrontare il massimo livello del rugby italiano. Capitano e Vice delle formazioni giovanili, sono due leader nati che hanno qualità e ambizione per affermarsi anche in prima squadra. Insieme a loro, si affaccia nel “mondo dei grandi” il pilone sinistro Mattia Montesissa, prospetto di grande interesse che è sempre stato protagonista nelle squadre giovanili bianconere.

Claudio Deltrovi, direttore Sportivo

“Il lavoro svolto sui nostri ragazzi negli ultimi anni è stato davvero fondamentale con tanti giovani delle annate 2005 e 2006 che si sono affermati anche in prima squadra: vanno ringraziati i nostri tecnici dell’Under 18 degli ultimi anni, come Jacopo Salvetti, Daniele Mozzani, Marcelo Molina ed Eugenio Alfonsi, che hanno affinato al meglio la base proposta dal nostro sistema di formazione preparando i nostri ragazzi al grande salto sia dal punto di vista tecnico che mentale. Sono tutti giocatori ‘pronti’, su cui facciamo affidamento per portare entusiasmo, passione e orgoglio in campo in perfetto stile-Lyons. L’ingresso dei giovani del 2007 e la presenza sempre più numerosa di giocatori formati in casa Lyons testimoniano la solidità di un progetto che guarda lontano. Un percorso costruito con pazienza, competenza e passione, che continua a produrre risultati concreti e che rappresenta uno dei patrimoni più preziosi del club bianconero”.

Altre novità arrivano da giocatori promossi dalla squadra cadetta, che si conferma anche quest’anno un serbatoio importante per la crescita dei giovani Leoni. Dopo diverse stagioni da protagonisti con la “seconda”, Davide Oppizzi e Andres Lanzani si confronteranno con la Serie A Elite: Oppizzi è stato il miglior metaman della squadra cadetta nelle ultime stagioni, giocando praticamente sempre da titolare come trequarti dentro, mentre Lanzani si è affermato nelle ultime stagioni come pilone sinistro titolare. Oltre a loro, sono pronti a fare il suo esordio Alan Fornasari (mediano di mischia classe 2004) e Tiziano Pellarini (seconda linea classe 2006), che già nella passata stagione avrebbero dovuto far parte della prima squadra ma sono stati fermati da infortuni pesanti nel precampionato. Per Rugby Lyons, il futuro non è soltanto un obiettivo da costruire: è già in campo.

Giocatori cresciuti nei Lyons aggregati alla prima squadra

Filippo Isola, mediano di mischia, nato il 31 marzo 2007, 185cm x 82kg

Lorenzo Barbieri, terza linea, nato il 9 gennaio 2007, 180cm x 90kg

Mattia Montesissa, pilone sinistro, nato il 1 marzo 2007, 182cm x 105kg

Andres Lanzani, pilone sinistro, nato il 26 luglio 2004, 184cm x 107kg

Davide Oppizzi, trequarti centro, nato il 12 novembre 2002, 185cm x 92kg

Alan Fornasari, mediano di mischia, nato il 7 giugno 2004, 175cm x 75kg

Tiziano Pellarini, seconda linea, nato il 16 luglio 2006, 195cm x 123kg

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