Colpi di pistola sparati in aria, rapinano due sale slot in meno di un’ora: indagini in corso

Due rapine nel giro di meno di un’ora, ai danni di altrettante sale slot. È quanto accaduto nella serata di ieri a Piacenza. Secondo le prime informazioni, ad agire sarebbero stati due uomini di origini nordafricane, ora ricercati.

Il primo colpo è stato messo a segno in una sala slot nella zona di Piacenza Ovest, lungo la via Emilia Pavese. Una volta entrati nel locale, uno dei due rapinatori avrebbe esploso alcuni colpi di pistola in aria, con ogni probabilità allo scopo di intimidire i presenti. I due avrebbero quindi minacciato una commessa, intimandole di consegnare il denaro disponibile. Il bottino ammonterebbe a poche centinaia di euro.

A distanza di meno di un’ora, un episodio dalle modalità analoghe si è verificato in un’altra sala slot, questa volta nei pressi di via Colombo. Anche in questo caso sarebbero entrati in azione due uomini e gli elementi raccolti fanno ritenere che possa trattarsi degli stessi autori del primo colpo.

Sono in corso le indagini per ricostruire nel dettaglio entrambi gli episodi e individuare i responsabili delle rapine.

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