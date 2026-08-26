Volley – Gas Sales Piacenza, la tabella di marcia dei biancorossi: giovedì allenamento a porte aperte

Gas Sales Piacenza è al lavoro a pieno ritmo per la nuova stagione con giovani innesti e un programma strutturato di allenamenti. La squadra non si risparmia al PalabancaSport tra sala pesi e taraflex dove gradualmente sta facendo l’apparizione anche la palla.

Sono al momento sette i giocatori del roster ufficiale che lavorano in palestra agli ordini di coach Dante Boninfante, del suo vice Samuele Papi e del preparatore atletico Lorenzo Barbieri: i palleggiatori Paolo Porro e Dragan Travica, gli schiacciatori Miguel Gutierrez e Manuel Zlatanov, il centrale Francesco Comparoni e i liberi Domenico Pace e Francesco Rizzo.

Al gruppo dalla settimana prossima si aggregherà Alessandro Bovolenta.

Aggregati al gruppo in questa prima fase della preparazione tre giocatori del settore giovanile e della serie B: il centrale Luca Fraleone e gli schiacciatori Manuel Bozzetti e Francesco Destro.

La tabella di marcia della settimana prevede sedute di pesi e lavoro atletico nonché con la palla. L’allenamento di giovedì pomeriggio è aperto al pubblico.

Domani, giovedì 27 agosto, allenamento a porte aperte: il pubblico potrà accedere al PalabancaSport dal Foyer 2 a partire dalle ore 17.30 per incontrare atleti e staff.

Lorenzo Barbieri, preparatore atletico

“La preparazione è iniziata questa settimana con del lavoro integrato fisico e di approccio alla pallavolo. Il gruppo è al momento abbastanza omogeneo in termini di condizione fisica, in quanto anche chi ha svolto attività con le nazionali ha avuto diverso tempo per recuperare e pronto per iniziare di nuovo. Al momento mediamente la condizione generale e iniziale ha sicuramente ampi margini di miglioramento, e lavoreremo sodo per essere pronti al ritorno del gruppo nazionale che sarà agguerrito e in forma dopo le ultime competizioni del calendario internazionale. Imposteremo un lavoro molto simile a quello sviluppato l’anno passato. Ci sarà da portare pazienza sicuramente nelle prime uscite ufficiali in amichevole, in quanto l’obiettivo è quello di accumulare gradualmente volume di lavoro dopo il lungo stop estivo; la freschezza prestativa non sarà di certo l’aspetto che emergerà nelle prime 4-6 settimane di lavoro. Fiduciosi nel nuovo inizio di stagione, auguriamo ai nostri ragazzi il meglio per la stagione e facciamo appello ai nostri calorosi tifosi di venire a supportarci quando le danze inizieranno!”.

Programma fino al 30 agosto 2026

Mercoledì: ore 9.30 pesi e tecnica

Giovedì: ore 16.30 pesi e tecnica

Venerdì: ore 9.30 pesi

Sabato: ore 9.30 pesi; ore 16.30 tecnica

Domenica: riposo.

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